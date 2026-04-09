Tình hình Hoa hậu Phạm Hương và chồng doanh nhân tại Mỹ

Sau nhiều năm rút khỏi showbiz Việt, cuộc sống hiện tại của Phạm Hương vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, nàng hậu lựa chọn một nhịp sống kín tiếng hơn tại Mỹ, tập trung vào gia đình và công việc cá nhân.Thời gian qua, Phạm Hương vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội, cho thấy cuộc sống khá nhẹ nhàng và ổn định. Tuy nhiên, song song với đó, cô cũng vướng không ít tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Đáng chú ý, hơn một năm trở lại đây, chồng doanh nhân không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Phạm Hương.

Giữa những bàn tán xoay quanh đời tư, mới đây Phạm Hương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cập nhật cuộc sống tại Mỹ. Trong những chia sẻ này, nàng hậu check-in tại căn biệt thự trắng quen thuộc, đây là nơi cô và gia đình nhỏ sinh sống tại nước ngoài. Không gian sống rộng rãi, tinh tế cùng những góc nhà ngập tràn ánh sáng tiếp tục khiến nhiều người chú ý, phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của cô không có sự xáo trộn hay thay đổi.

Bên cạnh đó, Phạm Hương cũng thường xuyên xuất hiện cùng hai con trai trong những khoảnh khắc đời thường. Từ việc đưa con đi chơi, sinh hoạt hàng ngày cho đến những dịp đặc biệt, cô dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con. Dù hạn chế chia sẻ về bố của các bé, nhưng cuộc sống gia đình của cô vẫn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ, mang màu sắc ấm áp và kín đáo. Cách đây không lâu, khi được hỏi về Phạm Hương, em trai cô bất ngờ chia sẻ: "Chị sắp về rồi đó".

Không chỉ tập trung vào gia đình, Phạm Hương vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng. Cô được biết đến với vai trò làm chủ một shop hoa tại Mỹ, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cắm hoa, trang trí và các sản phẩm do chính tay mình thực hiện. Bên cạnh những bàn tán xoay quanh mối quan hệ của Phạm Hương và chồng thì không ít người cho rằng có lẽ việc giấu kín bưng là cách cô bảo vệ ông xã doanh nhân.

Chồng doanh nhân của Phạm Hương là ai?

Phạm Hương được cầu hôn vào tháng 2/2019 nhưng đến nay chưa tổ chức lễ cưới. Mẹ bỉm từng chia sẻ mong muốn khi con cái cứng cáp, có thể mang nhẫn cưới vào lễ đường cho bố mẹ thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Vào tháng 8/2023, Phạm Hương và chồng đưa các con về Việt Nam thăm gia đình, khi đó cô cũng tranh thủ chụp ảnh cưới.

Hồi tháng 2/2024, Phạm Hương xác nhận danh tính chồng chính là đại gia Bobby Trần. Cô khoe ông xã là người ủng hộ lớn nhất của mình trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bobby Trần là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á. Chồng của Phạm Hương còn tham gia lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Dù đã ở độ tuổi ngoài 50 nhưng doanh nhân Bobby Trần vẫn rất phong độ, bảnh bao và được khen đẹp đôi khi xuất hiện cùng vợ Hoa hậu. Nam doanh nhân còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc các hãng đắt đỏ như: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti...

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương từng chia sẻ cách đây gần 2 năm: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Trong dịp hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, Phạm Hương nói về dự định trở lại showbiz: "Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10 giờ đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác".

Trong dịp về Việt Nam cách đây 4 năm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ: "Phạm Hương đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện giải trí, lời mời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như các nhãn hàng mời hợp tác. Đó là vinh dự lớn của Phạm Hương nhất là khi mình không còn hoạt động trong showbiz Việt. Tuy nhiên, có những chương trình Phạm Hương không thể tham gia bởi vì phải dành thời gian cho những hoạt động dành cho gia đình đã sắp xếp từ trước. Chính vì thế, Phạm Hương xin phép được dành thời gian cho gia đình trong khoảng thời gian ít ỏi này để hoàn thành mục tiêu về Việt Nam của mình trước đó đã đề ra".

Ảnh: FBNV