Tình hình hiện tại của vợ Kanye West: Mặt xinh như búp bê còn quần thì bỏ quên ở nhà

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc cặp đôi thị phi Bianca Censori và Kanye West rời khỏi một khách sạn ở Los Angeles vào khoảng 2 giờ sáng, ngay sau khi hoàn thành một buổi chụp hình trước đó. Lần lộ diện này của bà xã nam rapper sinh năm 1977 ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm thảo luận vì một tình huống dở khóc dở cười. Nữ kiến trúc sư 31 tuổi khiến người hâm mộ phải "mừng thầm" rồi lại hụt hẫng ngay lập tức bởi sự tương phản hoàn toàn giữa nửa thân trên và nửa thân dưới.

Nhìn từ vòng eo trở lên, Bianca Censori mang đến một giao diện không thể mãn nhãn hơn. Cô xuất hiện với mái tóc vàng được uốn nếp bồng bềnh, rẽ ngôi lệch cổ điển cùng lối trang điểm sắc nét, tôn lên gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo không góc chết như một cô búp bê sống.

Để giữ ấm trước cái lạnh ban đêm của Los Angeles, Bianca khoác một chiếc áo dạ phối tua rua vô cùng thời thượng của Chanel. Thậm chí, cô nàng còn liên tục khoanh tay trước ngực như một cách tránh rét đầy thanh lịch.

Thế nhưng, mọi sự kỳ vọng về một bộ trang phục chuẩn mực hoàn toàn sụp đổ khi nhìn xuống nửa dưới. Thay vì chọn một chiếc quần jeans hay chân váy dạ đồng điệu để hoàn thiện bộ trang phục rất chic kia, Bianca Censori lại quyết định... bỏ quên quần ở nhà. Cô chỉ mặc duy nhất một thiết kế bodysuit metallic khoét cao, khoe đôi chân trần dài miên man trước ống kính. Nữ người mẫu hoàn thiện bộ cánh thách thức người nhìn bằng một đôi giày cao gót đế xuồng màu nude.

Trái ngược với phong cách "kiệm vải" của vợ, Kanye West vẫn trung thành với lối lên đồ kín cổng cao tường quen thuộc. Nam rapper 48 tuổi diện áo phông trắng bên trong, phối cùng áo khoác da màu nâu bụi bặm, quần da màu xám và một đôi bốt da hầm hố.

Thực tế, việc Bianca Censori thích mặc đồ xuyên thấu hoặc từ chối diện quần khi xuất hiện cùng chồng tại các địa điểm công cộng đã không còn là điều quá mới mẻ đối với công chúng. Trước đó không lâu, vào tháng 4, cô nàng từng gây náo loạn cũng chính tại Chateau Marmont khi diện một bộ bodysuit màu nude bó sát suýt "phản chủ", kết hợp với quần tất ánh kim mỏng dính.

Đến tháng 5, nữ kiến trúc sư người Úc lại tiếp tục nâng cấp độ táo bạo khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh diện một thiết kế monokini siêu nhỏ phối cùng quần tất xuyên thấu, hay bộ trang phục lưới mỏng tang đi kèm bốt đế đúp vào ngày 9/5. Gần đây nhất, vào tối thứ Sáu, cô cũng xuống phố với chiếc bodysuit cổ yếm khoét sâu, phô diễn toàn bộ phần lưng trần và vòng một táo bạo.

Tuy nhiên, thi thoảng Bianca Censori vẫn chịu khó "đóng bộ" kín đáo vào những dịp đặc biệt. Tiêu biểu là chuyến ghé thăm trường Đại học Columbia tại New York vào tháng 4 vừa qua với tư cách là giám khảo khách mời chuyên môn tại buổi đánh giá cuối kỳ. Ở thời điểm đó, cô diện một chiếc áo len cổ lọ màu đen, áo khoác da chỉn chu kết hợp cùng chân váy da và bốt cao cổ, chứng minh bản thân hoàn toàn có thể sang trọng và lịch thiệp khi cần thiết.

Dẫu vậy, những bộ cánh kín đáo như thế chỉ là một cú "bẻ lái" nhất thời của nhà West. Phong cách nửa kín nửa hở, đầy thách thức và khó đoán như chiếc áo khoác dạ ấm áp đi kèm bodysuit không quần lần này mới chính là tuyên ngôn thời trang định hình nên thương hiệu riêng biệt của Bianca Censori trong mắt cánh paparazzi thế giới.

Ảnh: BACKGRID, TMZ