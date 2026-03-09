Tình hình hiện tại của "Thiếu gia xấu nhất Trung Quốc"

Giữa giai đoạn bùng nổ của các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc khoảng năm 2015-2017, mạng xã hội từng xuất hiện một nhân vật gây tranh cãi dữ dội: Trần Sơn (Chen Shan) - chàng trai có ngoại hình khác lạ nhưng thường xuyên xuất hiện bên siêu xe, những cô gái xinh đẹp, đồng thời tự nhận mình là thiếu gia.

Trần Sơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên này lan khắp mạng xã hội thậm chí trở thành đề tài bàn tán ở nhiều diễn đàn tại Việt Nam. Với vẻ ngoài bị cho là “khó coi”, cộng đồng mạng đặt cho anh biệt danh “thiếu gia xấu nhất Trung Quốc”, đồng thời gắn liền với hình ảnh một “thiếu gia khoe của” chuyên đăng ảnh cuộc sống xa hoa.

Hiện tượng mạng nổi tiếng với biệt danh "Thiếu gia xấu nhất Trung Quốc)

Theo thông tin từ Baidu, Trần Sơn 1993. T ừ nhỏ, anh mắc Thalassemia bẩm sinh (thiếu máu Địa Trung Hải), căn bệnh khiến khuôn mặt và vóc dáng phát triển bất thường. Chính ngoại hình khác lạ này lại trở thành yếu tố khiến anh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng.

Khi các nền tảng video ngắn bắt đầu bùng nổ tại Trung Quốc, đặc biệt là Kuaishou và Weibo, Trần Sơn nổi lên như một “hiện tượng lạ”.

Nội dung anh đăng tải thường xoay quanh những hình ảnh gây sốc: đứng cạnh siêu xe, khoe tiền mặt, hoặc xuất hiện cùng nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Trên mạng, anh tự nhận mình là “phú nhị đại” - con nhà giàu với khối tài sản lớn.

Thời điểm mới nổi, Trần Sơn gắn liền hình ảnh với siêu xe, gái xinh.

Sự tương phản giữa ngoại hình dị tật và hình ảnh xa hoa khiến cư dân mạng vừa tò mò vừa tranh cãi. Một bộ phận người xem theo dõi vì hiếu kỳ, trong khi nhiều người khác chỉ trích anh “bán xấu” để câu view. Dù vậy, lượng người theo dõi vẫn tăng nhanh, giúp Trần Sơn trở thành một trong những gương mặt net red nổi bật của giai đoạn đầu video ngắn.

Khi độ nổi tiếng đạt đỉnh, Trần Sơn bắt đầu livestream và nhận quà tặng ảo từ người xem. Theo nhiều nguồn tin thời điểm đó, mỗi buổi phát trực tiếp của anh có thể thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, mang lại khoản tiền donate không nhỏ.

Tuy nhiên, danh tiếng của Trần Sơn cũng đi kèm hàng loạt nghi vấn. Không ít cư dân mạng cho rằng những chiếc xe sang, biệt thự hay cuộc sống giàu có mà anh khoe trên mạng chỉ là “đạo cụ”, được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Một số ý kiến còn cho rằng phía sau Trần Sơn có cả ê-kíp chuyên xây dựng hình tượng gây sốc để kiếm tiền từ lượt xem và quảng cáo.

Đến tháng 8/2017, Trần Sơn bất ngờ tuyên bố rút khỏi Kuaishou. Không lâu sau đó, tài khoản của anh bị khóa và nhiều nền tảng lớn cũng hạn chế nội dung liên quan đến nhân vật này.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nội dung gây tranh cãi, bị nghi lừa dối công chúng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng mạng. Sau sự kiện này, cái tên Trần Sơn dần biến mất khỏi các bảng xếp hạng livestream từng giúp anh nổi tiếng.

Một số nguồn tin khi đó cho rằng anh đã kiếm được khoản tiền khá lớn trong giai đoạn đỉnh cao trước khi rút lui.

Biến mất rồi lại rộ tin đồn cưới vợ - sinh con

Sau khi rời khỏi mạng xã hội, Trần Sơn gần như không còn xuất hiện trước công chúng. Những thông tin về anh chủ yếu xuất phát từ tin đồn hoặc hình ảnh rải rác trên mạng.

Khoảng năm 2021, nhiều trang mạng Trung Quốc lan truyền tin rằng Trần Sơn đã kết hôn với một cô gái tên Lê Yến Mai. Hình ảnh được cho là thiệp cưới của anh từng xuất hiện trên internet và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Trần Sơn lộ ảnh cưới năm 2021.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là cô dâu được nhận xét khá xinh đẹp, tạo nên sự tương phản giống như những gì từng xảy ra khi Trần Sơn xuất hiện cùng các hot girl trong thời kỳ nổi tiếng.

Bẵng đi vài năm, đến năm, đến năm 2024, mạng xã hội Trung Quốc lại xôn xao khi xuất hiện hình ảnh được cho là con trai của Trần Sơn.

Theo tờ 163, đưa tin, cậu bé có khuôn mặt tròn, mắt to và sống mũi cao, trông khá dễ thương. Nhiều người nhận xét đứa trẻ giống mẹ hơn là cha và không mang những đặc điểm ngoại hình đặc biệt như Trần Sơn.

Sau đó còn lộ cả ảnh mặt con nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn trên MXH, chính chủ vẫn "bặt vô âm tín".

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi suốt nhiều năm trước đó, nhân vật từng được gọi là “thiếu gia xấu nhất Trung Quốc” gần như biến mất khỏi internet.

Sau những tin đồn liên quan đến hôn nhân và con cái, thông tin về Trần Sơn lại trở nên thưa thớt.

Từ năm 2025 đến nay, gần như không còn bất kỳ cập nhật đáng chú ý nào liên quan đến Trần Sơn trên các nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

Anh không xuất hiện trong các buổi livestream, cũng không có dấu hiệu quay lại hoạt động nội dung như trước. Nhiều tài khoản từng gắn với tên tuổi Trần Sơn trước đây cũng không còn hoạt động.

Sự im lặng kéo dài cũng khiến nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng: có người cho rằng anh đã rút lui hoàn toàn để sống cuộc đời bình thường, số khác lại lan truyền thông tin về bệnh tật hay thậm chí qua đời. Tuy nhiên, những thông tin này đều không được kiểm chứng.

Cho đến nay, tình hình thực sự của Trần Sơn vẫn là dấu hỏi lớn.

Nguồn: Sohu, 163, Baidu.