Tình hình hiện tại của Pax Thiên

Ngày 28/1 (giờ địa phương), Daily Mail chia sẻ những hình ảnh mới nhất về Pax Thiên, con trai gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt. Đây là lần hiếm hoi Pax Thiên xuất hiện công khai sau nhiều tháng.

Theo tờ báo Anh, Pax Thiên được thấy chụp ảnh với bộ đôi đạo diễn Fernando Ferro và Garrett Patten trong buổi thảo luận về bộ phim Self Custody tại quán bar The Cabin ở Park City, tiểu bang Utah, Mỹ, vào ngày 23/1. Chương trình nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance (22/1-1/3).

Pax Thiên tham dự buổi thảo luận về bộ phim Self Custody của bộ đôi đạo diễn Fernando Ferro và Garrett Patten. Ảnh: Getty Images

Thanh niên sinh năm 2003 mặc áo sơ mi kẻ caro đỏ - đen bên ngoài áo thun đen, đeo dây chuyền hình người ngoài hành tinh bằng bạc. Điều gây chú ý là vết sẹo khá lớn trên mặt - hậu quả của vụ tự gây tai nạn giao thông vào tháng 7/2024.

TMZ cho biết Pax Thiên không tham gia làm phim Self Custody , đến sự kiện vì được Ferro và Patten mời, cũng như muốn xây dựng mối quan hệ trong ngành.

Nguồn tin tiết lộ vào ngày 28/1, Pax Thiên đang bắt đầu theo đuổi lĩnh vực sản xuất phim, cũng đã thảo luận với bộ đôi đạo diễn nổi tiếng về vài dự án trong tương lai.

Trước đó, Pax Thiên có vài kinh nghiệm làm phim, nhờ người mẹ nổi tiếng Angelina Jolie. Chàng trai Gen Z giữ vai trò trợ lý đạo diễn cho mẹ trên phim trường Without Blood vào năm 2022 và giúp việc trong tác phẩm Maria (2024) do đả nữ sinh năm 1975 đóng chính.

Trong quá khứ, Pax Thiên đảm nhận vai trò nhiếp ảnh hiện trường cho dự án First They Killed My Father (2017) của Angelina ở Campuchia.

Những năm qua, dù ít lộ diện, tin tức về Pax Thiên khá tiêu cực, bắt đầu từ việc nam thanh niên được cho là cắt đứt quan hệ với cha nuôi, Brad Pitt. Pax Thiên còn bị rò rỉ bài đăng mắng chửi Brad thậm tệ.

Theo các nguồn tin, tài tử sinh năm 1963 không còn liên lạc với các con nuôi sau khi chia tay Angelina vào năm 2016. Mối quan hệ cha - con càng xa cách hơn do cuộc chiến ly hôn kéo dài dai dẳng. Tất cả con cái nhà Jolie-Pitt chọn đứng về phía mẹ.

Pax Thiên có vết sẹo khá lớn trên mặt sau vụ tai nạn giao thông hai năm trước. Ảnh: Getty Images.

Tháng 7/2024, Pax Thiên lái xe đạp điện đâm vào đuôi ô tô đang chờ đèn đỏ, trong trạng thái không đội mũ bảo hiểm. Những người chứng kiến cho biết tưởng Pax Thiên đã tử vong khi thấy nằm bất động sau cú va chạm mạnh.

Nam thanh niên bị chấn thương phức tạp, đến mức phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nhiều ngày.

Sau vụ việc, Pax Thiên bị chỉ trích vì vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc. Làn sóng công kích càng dữ dội khi các nguồn tin tiết lộ Pax Thiên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm lúc tham gia giao thông, thậm chí không phải lần đầu gây tai nạn. Kể từ đó, Pax Thiên bị gắn mác “nổi loạn”.

Đầu năm 2025, Pax Thiên bị ghi lại cảnh đâm sầm vào hông một chiếc ô tô ven đường, khiến cửa phụ trước của ô tô bị móp nghiêm trọng. Trong video, Pax Thiên tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm, nhưng tiếp tục lái xe không an toàn khi buông cả hai tay khỏi tay cầm, còn nhún nhảy đầy hứng khởi.

Đến tháng 6/2025, Pax Thiên bị phát hiện say xỉn bên ngoài Deja Vu Showgirls Hollywood Strip Club, câu lạc bộ thoát y ở Los Angeles, Mỹ.

Thời điểm đó, Daily Mail tỏ ra quan ngại cho Pax Thiên khi xuất hiện với bộ dạng không thể làm chủ bản thân sau gần một năm bị tai nạn suýt chết, thậm chí sử dụng cụm từ “đứa con có vấn đề của Angelina Jolie và Brad Pitt” để mô tả về anh.

Sau những lần xuất hiện trên mặt báo với tin tức tiêu cực, Pax Thiên càng trở nên kín tiếng hơn. Tin tức về Pax Thiên được chia sẻ sau khi có tin Angelina Jolie đang chuẩn bị rời Mỹ, chuyển ra nước ngoài sinh sống. Vào cuối năm 2025, có thông tin nữ diễn viên đã rao bán ngôi nhà ở Los Angeles.

Nguồn tin nói với People : “Cô ấy đã sẵn sàng cho cuộc sống không chỉ xoay quanh Los Angeles. Cô ấy đang hào hứng với nhiều dự án và có tinh thần tốt. Cô ấy mong chờ năm 2026 và sự linh hoạt sẽ có được vào thời điểm đó”.

Vài tháng trước đó, nguồn tin của People cho biết ngôi sao điện ảnh này chưa bao giờ muốn sống toàn thời gian ở Los Angeles, nhưng không có lựa chọn nào khác vì thỏa thuận quyền nuôi con với chồng cũ.

Theo người trong cuộc, Angelina dự định chuyển đi ngay khi Knox và Viv tròn 18 tuổi vào tháng 7/2026.

Không rõ Pax Thiên có chuyển đi cùng mẹ không vì anh đã đủ tuổi thành niên từ lâu, không cần có người giám hộ nữa.