Tình hình hiện tại của “ông hoàng nhạc Việt” một thời: Đi bán cà phê, phải sắp xếp giờ gặp fan

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây đăng tải bài viết gửi tới khách hàng và người hâm mộ, thông báo về việc sắp xếp lại thời gian xuất hiện tại quán Tiệm Cà Phê Cà Pháo để thuận tiện hơn cho việc giao lưu với khán giả.

Trong chia sẻ của mình, nam ca sĩ cho biết lịch trình hiện khá bận rộn với nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật như biểu diễn, thu âm, tập luyện cũng như chuẩn bị cho các dự án âm nhạc sắp tới. Bên cạnh đó, anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho các hoạt động biểu diễn.

Bài đăng tiết lộ cuộc sống bận rộn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài công việc nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi ngày đều phải đưa đón con đi học, kèm con làm bài tập, luyện chữ và chơi cùng con.

Chính vì phải cân bằng nhiều công việc cùng lúc, anh cho biết sẽ sắp xếp khung giờ cụ thể để có mặt tại Tiệm Cà Phê Cà Pháo, nhằm gặp gỡ, chào hỏi và chụp hình cùng khách ghé thăm. Theo đó, nam ca sĩ dự kiến xuất hiện tại quán vào buổi sáng từ 10-13 giờ và buổi chiều từ 17-19 giờ 30.

Ngoài khoảng thời gian này, anh sẽ dành cho các công việc cá nhân cũng như hoạt động nghệ thuật. Vào những ngày cuối tuần, Đàm Vĩnh Hưng cho biết có thể phải di chuyển đi biểu diễn ở các tỉnh thành xa, chủ yếu vào thứ 7. Vì vậy, anh vẫn có mặt tại quán vào Chủ Nhật trong khung giờ đã thông báo.

Đàm Vĩnh Hưng cố gắng cân bằng thời gian cho sự nghiệp âm nhạc, kinh doanh và cho gia đình

Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn khán giả và khách hàng thông cảm cho sự sắp xếp này, để anh có thể cân bằng tốt 3 vai trò đang theo đuổi: tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ, chăm sóc con trai trong vai trò người cha, đồng thời thử sức trên con đường kinh doanh.

Ở cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn tới khán giả và khách hàng đã ủng hộ mình cũng như quán cà phê trong thời gian qua.

Tiệm Cà Phê Cà Pháo của Đàm Vĩnh Hưng hút khách

Tiệm Cà Phê Cà Pháo được Đàm Vĩnh Hưng khai trương vào đầu năm 2026. Ngay trong những ngày đầu hoạt động, quán đã thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt là người hâm mộ muốn trực tiếp gặp gỡ nam ca sĩ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên có mặt tại đây để đón khách, ký tặng và đôi khi hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.

Sau hơn hai tuần hoạt động, quán đã tạm đóng cửa vài ngày để điều chỉnh lại quy trình vận hành. Từ ngày 5/3, Tiệm Cà Phê Cà Pháo mở cửa trở lại và tiếp tục đón lượng khách lớn, cho thấy sức hút của “ông hoàng nhạc Việt” một thời.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)