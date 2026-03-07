Tình hình hiện tại của "nữ thần Vũ Hán" dùng cát-xê “bao nuôi” bạn trai

Cô nữ sinh 18 tuổi trở thành "Nữ thần Vũ Hán"

Còn nhớ vào năm 2013, Hoàng Xán Xán (sinh năm 1995, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi loạt ảnh chụp dưới tán hoa anh đào được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thời điểm này, Xán Xán vừa tròn 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Vũ Hán. Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và phong thái tươi tắn, cô nhanh chóng được cư dân mạng ca ngợi là “nữ thần Vũ Hán”, “nữ thần Đại học Vũ Hán”. Cùng năm, cô giành ngôi vị Á quân trong cuộc bình chọn "Nữ thần tỏa sáng", với 2.533.636 phiếu bình chọn, từ đó bắt đầu nổi tiếng trên mạng.

Hoàng Xán Xán thuộc thế hệ hot girl mạng đời đầu tại Trung Quốc. Bức ảnh cô chụp dưới tán hoa anh đào trong khuôn viên trường nhanh chóng lan truyền rộng rãi

Dù mang vẻ ngoài mong manh, Xán Xán lại khá năng động, yêu thích thể thao và chơi bóng rổ tốt. Trước khi nổi tiếng rộng rãi, cô từng tham gia chụp ảnh quảng bá cho đội bóng rổ của trường và gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Chỉ sau vài ngày nổi tiếng, trang cá nhân của Xán Xán đã thu hút hơn 5 triệu người theo dõi, mở ra nhiều cơ hội bước chân vào làng giải trí.

Tháng 9/2025, khi xuất hiện trong chương trình Con gái nhà tôi 2025, Xán Xán đã rơi nước mắt khi nhắc lại quãng thời gian nổi tiếng đột ngột của mình. Cô thừa nhận sự nổi tiếng trên mạng đến quá bất ngờ và giống như “con dao hai lưỡi”. Bên cạnh sự chú ý, cô cũng phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực như: “Nhan sắc không xứng với danh hiệu” hay “cuộc bình chọn không công bằng”.

Xán Xán kể rằng mình từng nhiều lần lén đọc những bình luận tiêu cực vào ban đêm. “Có hôm hôm trước còn khóc ở nhà, hôm sau đi học lại phải giữ gương mặt lạnh tanh”, cô chia sẻ. Vì vậy, nhiều bạn học hiểu lầm rằng cô cố tỏ ra kiêu ngạo. Nữ diễn viên sau đó chỉ biết tự giễu: “Thật ra không phải tôi làm ngôi sao, chỉ là lúc đó thực sự không cười nổi.”

Áp lực không dừng lại ở đó. Vì nổi tiếng từ năm nhất đại học, nhiều người lầm tưởng cô lớn tuổi hơn so với thực tế. Thậm chí có tin đồn cho rằng cô được “đại gia bao nuôi”. Những lời đồn này khiến cô ba lần bị từ chối khi đi thử vai, thậm chí có nhà sản xuất yêu cầu cô rời khỏi buổi phỏng vấn.

Hiện tại, khi nhắc lại danh hiệu “hoa khôi”, Hoàng Xán Xán cho biết thái độ của cô đã thay đổi. Nếu trước 25 tuổi cô từng rất bài xích danh xưng này, thì giờ đây cô xem đó như một kỷ niệm thời sinh viên.

Hiện tại, Xán Xán vẫn hoạt động với vai trò diễn viên, song diễn xuất của cô không nhận được nhiều đánh giá tích cực. Không ít khán giả cho rằng họ chú ý đến Xán Xán chủ yếu vì nhan sắc, trong khi khả năng diễn xuất chưa thực sự nổi bật.

Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ, yêu đại gia nhưng thừa nhận từng "bao nuôi" bạn trai thời đại học

Dù vậy, điều khiến cư dân mạng quan tâm nhiều nhất suốt nhiều năm qua lại là nhan sắc của cô.

Nhan sắc thuở 18-20 của Xán Xán.

Visual thời trẻ của cô được nhiều người ví với Dương Mịch.

Trên các diễn đàn Trung Quốc, nhiều cuộc tranh luận từng nổ ra xoay quanh nghi vấn Hoàng Xán Xán có can thiệp thẩm mỹ hay không. Khi so sánh hình ảnh thời còn là “hoa khôi Đại học Vũ Hán” với những bức ảnh gần đây, một số cư dân mạng cho rằng gương mặt cô đã thay đổi đáng kể.

Cụ thể, phần gò má được nhận xét trông đầy và cao hơn, tổng thể gương mặt sắc nét hơn trước. Từ đó, nhiều người suy đoán cô có thể đã tiêm chất làm đầy hoặc chỉnh sửa sống mũi.

Xán Xán vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Cũng trong chương trình Con gái nhà tôi 2025, Xán Xán lần đầu chia sẻ về mối tình thời sinh viên. Cô tiết lộ đã dùng khoản cát-xê đầu tiên trong đời để giúp bạn trai đóng bù học phí.

Theo lời nữ diễn viên, khi đó bạn trai cô theo đuổi nghệ thuật và không muốn đi làm thêm. Vì vậy cô đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền kiếm được cho anh. “Anh ấy không phù hợp với môi trường công sở. Tôi muốn bảo vệ sự tự do trong tâm hồn của anh ấy”, Xán Xán nói.

Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng. Người dẫn chương trình La Dư Đồng thậm chí còn trêu cô là “quá lụy tình”, trong khi nhiều cư dân mạng lại bày tỏ sự cảm thông với suy nghĩ của cô ở tuổi 18.

Xán Xán cho biết cô quen bạn trai khi cùng tham gia câu lạc bộ kịch nói tại trường. Khi đó cô đã có chút danh tiếng nhờ danh hiệu “hoa khôi Đại học Vũ Hán”, còn bạn trai theo học nghệ thuật tại một trường khác ở Vũ Hán.

Sau khi chương trình phát sóng, cư dân mạng cũng “đào lại” nhiều thông tin liên quan. Theo một số nguồn tin, sau khi tốt nghiệp, bạn trai cũ đã chia tay với Xán Xán và xóa toàn bộ liên lạc trên mạng xã hội, khiến cô trải qua quãng thời gian khá khó khăn về mặt tinh thần.

Trước những tranh luận này, Hoàng Xán Xán sau đó chia sẻ trên Weibo: “ Phiên bản 18 tuổi của tôi dám yêu dám hận. Còn tôi của hiện tại đã lý trí hơn, nhưng vẫn biết ơn vì trải nghiệm đó giúp mình trưởng thành.”

Hiện nay, Xán Xán vẫn độc thân. Theo QQ, cô từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các đại gia nhưng không lên tiếng phản hồi.

Ở tuổi 31, hot girl đình đám một thời đã thay đổi phong cách khi cắt tóc ngắn và theo đuổi hình ảnh cá tính, trẻ trung hơn so với trước đây.

Nhan sắc Xán Xán dạo này được netizen nhận xét như lão hóa ngược.

Mặt mộc cỡ này.

Nguồn: Douyin, Baidu, Sohu.