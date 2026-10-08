Tình hình hiện tại của mỹ nhân Việt người Tày cao 1m57 đóng phim giờ vàng VTV

Mỹ nhân người Tày cao 1m57 trước đây cũng từng là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhắc đến những hot girl người dân tộc thiểu số từng gây chú ý trên mạng xã hội, Thu Hà Ceri là cái tên được nhiều người nhớ đến. Sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng vóc dáng nhỏ nhắn, cô từng thu hút sự quan tâm qua những bộ ảnh thời trang và các video trên TikTok.

Thu Hà Ceri tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, quê Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Dù chỉ cao 1m57, cô vẫn theo đuổi công việc mẫu ảnh từ sớm và dần tạo dựng được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với danh xưng hot girl, Thu Hà quyết định thử sức với diễn xuất và từng bước xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh.

Ở tuổi 24, nữ diễn viên tiếp tục có bước chuyển mới trong sự nghiệp. Sau khoảng hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, cô vừa xác nhận trở lại với một dự án phim truyền hình của VTV, đảm nhận vai diễn có nhiều khác biệt so với những nhân vật trước đây.

Trở lại phim giờ vàng VTV, đóng con gái nữ diễn viên hơn mình 12 tuổi

Ngày 5/10/2026, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu bộ phim Căn nhà không mái che tại Hà Nội. Trong dàn diễn viên của dự án, sự xuất hiện của Thu Hà Ceri nhận được sự quan tâm bởi đây là lần trở lại đáng chú ý của cô sau thành công từ Đi giữa trời rực rỡ năm 2024.

Căn nhà không mái che do hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện, lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những gia đình lao động, nơi các nhân vật phải đối diện với khó khăn kinh tế, những biến cố và hành trình tìm kiếm một mái ấm đúng nghĩa.

Trong phim, Thu Hà đảm nhận vai Thơ, con gái của Hạnh do Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) thủ vai. Thơ là cô gái sớm phải trưởng thành vì hoàn cảnh gia đình, biết lo toan, quan tâm đến người thân nhưng cũng có những nét tính cách mạnh mẽ của tuổi mới lớn.

Đáng chú ý, Phan Minh Huyền sinh năm 1990, chỉ hơn Thu Hà Ceri 12 tuổi ngoài đời nhưng lại đảm nhận vai mẹ của cô trên màn ảnh. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm mới cho cả hai diễn viên, đồng thời khiến tuyến nhân vật mẹ con trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của bộ phim.

Theo thông tin từ VTV, Căn nhà không mái che dự kiến phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, Ba và Tư hằng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.

Để trở lại với dự án lần này, Thu Hà Ceri cũng trải qua quãng thời gian không ít khó khăn. Tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên tiết lộ từng gặp chấn thương ở chân và cột sống. Trong ba tháng đầu, cô gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều, tổng thời gian nghỉ ngơi kéo dài khoảng sáu tháng.

Trước đó, Thu Hà cho biết sau một năm 2024 hoạt động liên tục, cô chủ động giảm khối lượng công việc vào năm 2025, chủ yếu tham gia các dự án ngắn ngày như MV, quảng cáo và dành thời gian nghỉ ngơi.

Bước sang năm 2026, khi sức khỏe và tinh thần ổn định hơn, nữ diễn viên quyết định trở lại với công việc. Việc góp mặt trong Căn nhà không mái che vì vậy không đơn thuần là một vai diễn mới, mà còn đánh dấu chặng đường tiếp theo của Thu Hà sau khoảng thời gian tạm rời xa phim truyền hình.

Từ hot girl người Tày đến nữ chính phim giờ vàng và những dự án điện ảnh trăm tỷ

Trước khi được khán giả biết đến với tư cách diễn viên, Thu Hà Ceri đã có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Cô bắt đầu được chú ý từ thời học phổ thông nhờ ngoại hình xinh xắn, sau đó phát triển công việc mẫu ảnh với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, Thu Hà vẫn tự tin theo đuổi lĩnh vực này. Nữ diễn viên từng hài hước chia sẻ rằng mình cao 1m57 ngoài đời nhưng có thể trông như 1m65 khi đi giày cao gót. Vóc dáng nhỏ nhắn cũng không ngăn cản cô thử sức với những cơ hội mới.

Bước ngoặt đến khi Thu Hà bén duyên với phim truyền hình. Năm 2022, cô xuất hiện trong Thương ngày nắng về với vai Vy. Một năm sau, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Món quà của cha, đảm nhận nhân vật Ninh "loe" có tính cách vui vẻ, tinh nghịch.

Từ màn ảnh nhỏ, cô tiếp tục thử sức với điện ảnh. Năm 2024, Thu Hà góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, đảm nhận vai Thanh Vy, cô gái đang ở tuổi nổi loạn và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Cũng trong năm, nữ diễn viên tham gia Móng vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn, tiếp tục mở rộng trải nghiệm với dòng phim sinh tồn.

Tuy nhiên, vai diễn giúp tên tuổi Thu Hà Ceri được biết đến rộng rãi hơn cả là Pu trong Đi giữa trời rực rỡ. Đóng cặp cùng Long Vũ, người đảm nhận vai Chải, cô trở thành tâm điểm chú ý khi câu chuyện tình cảm của hai nhân vật liên tục được bàn luận trên mạng xã hội.