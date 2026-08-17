Tình hình hiện tại của Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik khiến người hâm mộ thót tim bởi nhiều tình huống bất ngờ trong trận Việt Nam - Malaysia.

Thủ môn Lê Giang Patrik (sinh năm 1992) là cái tên nhận về nhiều sự chú ý sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt sau tình huống nhận thẻ đỏ rồi được trọng tài hủy án nhờ VAR.

Lê Giang Patrik (Ảnh: VFF)

Theo đó, ở phút 61 trận Việt Nam - Malaysia, trong một pha phản công nhanh của Malaysia, Patrik chủ động lao ra ngoài vòng cấm để ngăn tiền đạo đối phương. Văn Vĩ kịp thời phá bóng trước, nhưng ngay sau đó Patrik vẫn va chạm mạnh với cầu thủ Malaysia.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ, khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút còn lại. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài xác định Văn Vĩ đã chạm bóng trước khi xảy ra va chạm. Án phạt dành cho Patrik được hủy bỏ và thủ môn Việt Nam tiếp tục thi đấu.

Trong lúc chờ trọng tài kiểm tra lại tình huống, nhiều cầu thủ Việt Nam như Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh... đã tới ôm và động viên Patrik.

Bùi Hoàng Việt Anh liên tục đến ôm Lê Giang Patrik trong tình huống này

Ngoài tình huống thót tim, Patrik còn có nhiều khoảnh khắc gây chú ý như pha vô tình va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh, pha cản phá bằng một tay được ví như Người Nhện,... Song anh vẫn giữ vững phong thi đấu và giữ sạch lưới cho ĐT Việt Nam.

Trong phần phỏng vấn trực tiếp tại SVĐ Kuala Lumpur (Malaysia) sau trận đấu với FPT Play, Lê Giang Patrik đã chia sẻ về màn trình diễn của ĐT Việt Nam cũng như chiếc thẻ đỏ hụt gây thót tim.

Về toàn bộ trận đấu nói chung, Lê Giang Patrik cho biết: "Một lần nữa, chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là một đối thủ rất khó chơi, lại phải thi đấu trên sân khách với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả của họ. Họ liên tục gây sức ép. Nhưng thật mừng là chúng tôi đã có được bàn thắng ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, toàn đội cố gắng kiểm soát thế trận. Sau đó có một tình huống nhạy cảm. Nhưng rất may tôi không phải nhận thẻ đỏ. Nhờ vậy, đội vẫn giữ được phong độ, ghi thêm bàn thắng thứ hai và có một kết quả rất tốt trước khi trở về sân nhà. Tôi hy vọng toàn đội sẽ hồi phục thể lực thật tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo".

Riêng về tình huống nhận thẻ đỏ rồi được rút lại, Patrik kể lại: "Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Trọng tài tiến gần tôi và nói xin lỗi vì phải rút thẻ. Nhưng sau đó tổ trọng tài đã kiểm tra lại qua VAR. Tạ ơn Chúa. Công nghệ VAR đã cứu tôi lần này và tôi không bị truất quyền thi đấu.

Tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhờ vậy tôi mới có thể tiếp tục đứng trong khung gỗ để hỗ trợ cho toàn đội. Và cuối cùng chúng tôi đã có được chiến thắng để mang về Việt Nam".

Cuối cùng, Lê Giang Patrik cũng cho rằng chiến thắng 2 - 0 trên sân khách là kết quả tuyệt vời, nhưng chặng đường mới chỉ đi được một nửa. Toàn đội vẫn cần giữ sự tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận lượt về, với mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Chia sẻ của Lê Giang Patrik sau trận đấu (Nguồn: FPT Play)

Về phần mình, nam thủ môn cũng đã có những cập nhật đầu tiên trên mạng xã hội ngay sau khi trận đấu kết thúc. Theo đó, Lê Giang Patrik reup story của người quen, người hâm mộ trên cả Facebook và Instagram, nhưng chưa chia sẻ riêng về trận đấu.

Lê Giang Patrik reup lại loạt story từ người quen, người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình)

Trong một diễn biến khác, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm, thảo luận về Lê Giang Patrik. Khoảnh khắc Patrik chắp tay trước trọng tài sau khi được xóa thẻ đỏ cũng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Biểu cảm của nam thủ môn trong vài giây ngắn ngủi này trở thành một trong những hình ảnh được nhắc tới nhiều sau trận.

“Coi khúc này đúng đau tim, cũng hên được xóa thẻ”, “Xoá cái thẻ đỏ đó y rằng Việt Nam vô thêm 1 trái. Quá mừng lun”, “Patrik Lê Giang trận này quá hay”, “Lúc đó trong đầu đang nghĩ không biết lần này ai sẽ làm thủ môn bất đắc dĩ đây, rất may là không bị thẻ. Phải công nhận Lê Giang Patrick bắt quá hay”,... nhiều khán giả để lại bình luận về tình huống này trên MXH.