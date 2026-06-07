Tình hình hiện tại của ca sĩ Nam Cường

Ca sĩ Nam Cường bất ngờ được nhiều khán giả tìm kiếm.

Những ngày qua, ca sĩ Nam Cường bất ngờ trở thành cái tên được nhiều cư dân mạng nhắc đến khi hàng loạt động thái trên các nền tảng mạng xã hội của anh có sự thay đổi đáng chú ý.

Theo ghi nhận, trang Facebook cá nhân có tích xanh của Nam Cường hiện đã được kích hoạt chế độ khóa bảo vệ. Khi truy cập vào trang cá nhân, người dùng chỉ có thể nhìn thấy một lượng thông tin giới hạn, trong khi toàn bộ bài đăng đều không còn hiển thị công khai.

Đáng chú ý hơn, trước khi xuất hiện tình trạng này, Nam Cường cũng không có bất kỳ cập nhật mới nào trên Facebook cá nhân trong nhiều ngày liên tiếp. Sự im ắng kéo dài khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của nam ca sĩ.

Nam Cường bất ngờ khoá trang cá nhân sau nhiều ngày không lộ diện

Không chỉ Facebook, tài khoản TikTok của Nam Cường với hơn 33 nghìn người theo dõi cũng có sự thay đổi tương tự. Nhiều người phát hiện phần bình luận dưới các video đã bị tắt hoặc hạn chế tương tác. Điều này khiến những cuộc thảo luận liên quan đến nam ca sĩ nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội.

Giữa lúc những bàn tán lan rộng, Nam Cường vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào giải thích cho các động thái kể trên. Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Nam Cường là tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào ngày 31/5. Tại đây, nam ca sĩ vẫn giữ phong thái quen thuộc, thoải mái giao lưu cùng đồng nghiệp và khách mời. Sau sự kiện này, anh gần như không có thêm cập nhật đáng chú ý nào trên các nền tảng cá nhân.

Nhiều người không khỏi thắc mắc trước những động thái lạ của Nam Cường

Nam Cường không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Nam Cường sinh năm 1985, nổi tiếng sau khi chiến thắng 1 cuộc thi thực tế. Thời điểm mới bước vào nghề, Nam Cường gắn liền với hình ảnh thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng, từng là "nam thần" của dòng nhạc teen pop một thời. Các ca khúc như Bay giữa ngân hà, Phải là anh,... giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả trẻ.

Trước đó, Nam Cường từng hoạt động trong nhóm nhạc Yoband! cùng Tóc Tiên, Minh Thư… nhưng sau khi nhóm tan rã, anh chọn theo đuổi con đường solo và nhanh chóng tạo được tên tuổi. Nam Cường còn được biết đến là một trong số ít ca sĩ có thể hát cả nhạc trẻ, dân ca lẫn bolero, thể hiện sự đa năng nhưng không kém phần sâu sắc trong âm nhạc.

Đến năm 2016, Nam Cường tổ chức tiệc cưới với bạn gái ngoài ngành tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM. Thông tin và hình ảnh cưới của nam ca sĩ được công bố khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi anh chưa từng có bất kỳ hé lộ nào về chuyện tình yêu trước đó với truyền thông. Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Nam Cường sống tại TP.HCM. Những năm gần đây, Nam Cường không còn hoạt động rầm rộ như trước nhưng vẫn giữ lửa nghề bằng cách tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu nhạc kịch thiếu nhi và làm MC một số show.

Nam Cường là nam ca sĩ được nhiều khán giả cuối 8X - đầu 9X biết đến. Những năm gần đây nam ca sĩ thường giữ vai trò làm MC trong một số chương trình truyền hình, thỉnh thoảng nhận show đi hát

Ảnh: FBNV