Tình hình của mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chồng Phó Chủ tịch

Vũ Thu Hoài (sinh năm 1990, đến từ Tuyên Quang) là mỹ nhân quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngoài vai trò MC - biên tập viên thể thao, cô còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim giờ vàng của VTV như Ghét Thì Yêu Thôi, Nhà Trọ Balanha, Mê Cung, Mùa Hoa Tìm Lại… Song song với đó, Thu Hoài cũng là KOL có 304k người theo dõi và thương hiệu thời trang riêng.

MC Thu Hoài

Hôn nhân của mỹ nhân đa tài cũng được công chúng quan tâm. Năm 2020, MC Thu Hoài kết hôn với doanh nhân Hoàng Nam. Anh từng là du học sinh Mỹ, hiện làm việc trong lĩnh vực golf.

Trước khi gặp doanh nhân Hoàng Nam, Thu Hoài từng có 7 năm không yêu đương, tập trung phát triển sự nghiệp. Năm 2020, khi chia sẻ với chúng tôi về chuyện gặp chồng và kết hôn, cô kể lại:

“Hôm đó mình và Phanh Lee đi nhầm sân golf nên ghé vào một cửa hàng đồ golf trong lúc chờ người về ‘chữa cháy’ cho thầy. Mình đang đứng chờ Phanh thì thấy 1 anh nào đó trông khá... râu ria đi vào và tươi cười với mình. Mình còn tưởng nhầm với ai nhưng rồi nghĩ: ‘À. Chắc là thầy đây rồi’ và đến tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Thật sự không nghĩ sau này sẽ yêu nhau đâu”.

Chuyện tình của Thu Hoài và Hoàng Nam vẫn được gọi là "đi nhầm sân golf được chồng như ý"

Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, cặp đôi dần phát triển tình cảm và chính thức công khai mối quan hệ vào cuối năm 2019. Đến tháng 12/2020, vợ chồng MC Thu Hoài tổ chức đám cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Đám cưới quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như Lã Thanh Huyền, Phan Minh Huyền, Phanh Lee,...

Cuối năm 2022, vợ chồng Thu Hoài đón em bé đầu lòng, đặt tên ở nhà là Tiger. Hiện tại em bé đã được 3 tuổi, thường xuyên được bố mẹ chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương lên MXH.

Thời gian gần đây, Thu Hoài gây chú ý khi quay lại lĩnh vực diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng. Cô vào vai Mỹ Linh trong phim Việt giờ vàng Bước Chân Vào Đời. Dù chưa được tiết lộ nhiều về câu chuyện của nhân vật song từ những hình ảnh tạo hình được nữ MC chia sẻ, nhiều người cho rằng Thu Hoài đảm nhận vai nữ tổng tài.

Tạo hình nữ tổng tài của Thu Hoài trong phim mới

Trong khi đó chồng MC Thu Hoài - anh Hoàng Nam cũng có nhiều bước phát triển trong công việc. Ở thời điểm gặp Thu Hoài, anh là Giám đốc điều hành một học viên golf còn hiện tại anh là Co-founder kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của một công ty cũng thuộc lĩnh vực golf.

Sau khi kết hôn, vợ chồng MC Thu Hoài vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên MXH, đặc biệt là các dịp lễ Tết và kỷ niệm. Chẳng hạn như hồi tháng 8/2025 vừa qua, Phó Chủ tịch đăng lại bộ ảnh cưới trên sân golf cùng với chú thích: “Nhiệt liệt chúc mừng ngày tôi chính thức nhận offer làm caddie cho Vũ Thu Hoài”.

Cặp đôi vàng của làng golf

Thu Hoài ngày càng xinh đẹp, quyến rũ "gái một con trông mòn con mắt"

Gia đình nhỏ thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc

(Tổng hợp)