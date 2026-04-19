Tình hình của Kylie Jenner sau nghi vấn vỡ túi ngực ở Coachella

Coachella 2026 vừa bước vào weekend 2 với không khí chưa hạ nhiệt và Kylie Jenner là 1 trong số những cô nàng nổi tiếng vẫn còn đang rất hào hứng với cuộc vui này. Giữa nghi vấn "gặp chuyện" khi vui chơi quá đà hồi cuối tuần trước, nữ tỷ phú trẻ tuổi dường như không hề chững lại mà còn tiếp tục bung xoả đúng nghĩa, vừa xuất hiện rạng rỡ tại lễ hội, lại tung ra chiến dịch mới cho thương hiệu thời trang cá nhân: KHY.

Trên Instagram cá nhân, Kylie liên tục cập nhật loạt hình ảnh mới trước thềm quay lại sa mạc. Trong outfit mang đậm tinh thần Coachella, cô diện croptop trắng ôm sát, khoe trọn vòng eo săn chắc, kết hợp cùng giày tabi-shoes, quần ống rộng cạp trễ màu vàng pastel - một thiết kế do chính KHY sản xuất riêng cho dịp này. Điểm nhấn nằm ở sợi body chain ánh bạc mảnh mai ôm quanh eo từ Chrome Hearts, tạo hiệu ứng layering tinh tế, tôn dáng và tăng thêm độ tinh thần du mục cho bữa tiệc âm nhạc ngoài trời. Mái tóc dài rẽ ngôi giữa, uốn nhẹ tự nhiên cùng lối makeup trong trẻo giúp Kylie giữ được hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn đậm chất IT-girl. Một bức ảnh cận tay còn cho thấy bộ móng được chăm chút kỹ lưỡng cùng chiếc nhẫn kim cương nổi bật ở tay trái.

Không dừng lại ở street style, Kylie Jenner còn khiến mạng xã hội nóng lên khi "tình cờ" tung bộ ảnh bán nude ở thời điểm này để quảng bá cho BST mới của KHY. Trong loạt hình, cô gần như không diện áo, khéo léo dùng tay che ngực, tập trung spotlight vào thiết kế quần denim đính đinh tán - một trong những item chủ lực của collection sắp ra mắt.

Bà chủ sinh năm 1997 nhấn mạnh yếu tố cá nhân và sự gắn kết với quê hương trong dự án lần này khi chia sẻ đây là dòng sản phẩm được lấy cảm hứng, thiết kế và sản xuất gần như hoàn toàn tại Los Angeles, nơi cô sinh ra và phát triển sự nghiệp. Với định hướng nâng tầm những món đồ cơ bản thường ngày, BST mới tiếp tục cho thấy tham vọng xây dựng KHY trở thành một thương hiệu thời trang có bản sắc rõ ràng.

KHY của Kylie Jenner chính thức ra mắt vào tháng 11/2023, với bộ sưu tập đầu tiên hợp tác cùng các nhà thiết kế như Namilia. Ngay khi ra mắt, thương hiệu đã tạo tiếng vang lớn khi đạt doanh thu 1 triệu USD (26 tỷ đồng) chỉ trong giờ đầu tiên mở bán. Tại Coachella năm nay, Kylie cũng xuất hiện cùng chị gái Kendall Jenner. Trong khi Kylie có gian hàng riêng cho Kylie Cosmetics, Kendall cũng góp mặt với thương hiệu tequila 818 của mình.

Đáng chú ý, ngay cả những item mà Kylie và hội bạn thân diện tại Coachella lần này cũng là sản phẩm custom từ KHY, cho thấy cách cô khéo léo biến chính bản thân và bạn bè thành "lookbook sống" ở một trong những lễ hội âm nhạc và thời trang lớn nhất thế giới.

Chỉ khi nhìn vào những động thái mới nhất này, người ta mới thấy rõ cách Kylie Jenner không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ những ồn ào cá nhân trước đó. Trái lại, cô vẫn đang tận hưởng trọn vẹn cuộc chơi, đồng thời tận dụng sức nóng Coachella như một bệ phóng hoàn hảo cho các hoạt động thương mại của những thương hiệu cá nhân.

Trước đó, vào weekend 1, bạn gái Timothée Chalamet bất ngờ vướng nghi vấn liên quan đến vòng một sau khi đăng tải một đoạn video diện bra-top sequin trắng và nhún nhảy theo nhạc. Một số cư dân mạng nhanh chóng soi ra chi tiết lồi lõm bất thường và đặt ra nghi vấn về việc túi ngực silicone bên trái của Kylie có thể đã gặp sự cố. Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều ý kiến bàn luận nổ ra, thậm chí có người còn bày tỏ lo lắng về khả năng biến chứng do vận động mạnh.

Dù vậy, phía Kylie Jenner hoàn toàn giữ im lặng trước những đồn đoán này, thay vì lên tiếng giải thích, cách cô lựa chọn phản hồi lại là tiếp tục xuất hiện với hình ảnh tự tin, quyến rũ và kiểm soát tốt hình thể - từ ảnh campaign cho đến những khoảnh khắc đời thường. Điều này phần nào khiến câu chuyện cũ dần bị lu mờ, nhường chỗ cho hình ảnh một Kylie Jenner vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, cả về sắc vóc lẫn khả năng vận hành những đế chế tỷ đô.

Ảnh IGNV