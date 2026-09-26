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Tình hình của Duy Mạnh sau khi từ Mỹ về Việt Nam

Tiên
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Duy Mạnh đã trở về Việt Nam phục hồi sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tại Mỹ.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã cùng vợ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tại Mỹ. Sáng 26/9, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú đã tới thăm và động viên trung vệ Đỗ Duy Mạnh tại nhà riêng ở Hà Nội. 

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời chuyển lời động viên từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới tuyển thủ sinh năm 1996. Ông mong muốn Duy Mạnh giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị của đội ngũ y tế để sớm tái xuất sân cỏ. Đại diện VFF khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình phục hồi của anh.

Lãnh đạo VFF đến nhà riêng động viên Duy Mạnh (Ảnh: VFF)

Đáp lại sự quan tâm từ phía liên đoàn, Đỗ Duy Mạnh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo VFF và hứa sẽ tập trung tối đa cho giai đoạn trị liệu để sớm trở lại cống hiến cho CLB Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia.

Trước đó, chấn thương tái phát từ cuối mùa giải đã buộc Duy Mạnh phải tạm ngưng thi đấu từ cuối tháng 4/2026. Dù vẫn có tên trong danh sách tập huấn tại Hàn Quốc của HLV Kim Sang-sik vào tháng 6 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, anh đã phải chia tay đội tuyển do thể trạng không đảm bảo.

Đầu tháng 9, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC quyết định sang Mỹ để tiến hành phẫu thuật. Dù ca mổ đã diễn ra thành công, dự kiến Duy Mạnh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để phục hồi hoàn toàn trước khi có thể thi đấu đỉnh cao trở lại.

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