Tình hình của chị gái Quang Linh Vlogs sau khi ly hôn

Các cập nhật của Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs được cư dân mạng quan tâm.

Là chị gái của Quang Linh Vlogs, Nhật Lệ cũng sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội với gần 800.000 follower trên TikTok. Cuộc sống cá nhân của cô luôn nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Vì vậy, sau thông báo ly hôn vào tháng 5/2026, nhiều người cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ TikToker.

Quang Linh Vlogs và Nhật Lệ

Theo đó, vào khoảng tháng 5/2026, Nhật Lệ và Nam Hoàng đồng loạt xác nhận đường ai nấy đi sau thời gian gắn bó. Cả hai cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau sự tôn trọng.

"Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi. Quyết định này thật sự không hề dễ dàng với cả hai" , trích dẫn từ chia sẻ của Nhật Lệ.

Trong 2 tháng vừa qua, Nhật Lệ dần cởi mở hơn khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cô quay trở lại nhịp đăng tải video đều đặn, livestream bán hàng và tiếp tục quán xuyến các hoạt động kinh doanh sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý.

Nội dung trên kênh TikTok của Nhật Lệ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày như đi du lịch cùng các thành viên trong team, chăm sóc da, chia sẻ các sản phẩm đang sử dụng hay những khoảnh khắc đời thường. Tần suất hoạt động cũng được duy trì khá đều với các video ngắn và những buổi livestream tương tác cùng người theo dõi.

Nhật Lệ nhận được phản ứng tích cực của netizen về sự thay đổi trong hình ảnh cá nhân. So với trước đây, cô xuất hiện với phong cách chỉn chu và hiện đại hơn, thường lựa chọn những set đồ theo xu hướng, tôn dáng nhưng vẫn mang cảm giác trẻ trung, năng động.

Trong các video đời thường hay khi đi du lịch cùng bạn bè, cô cũng chăm chút hơn cho cách trang điểm và làm tóc. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Nhật Lệ ngày càng thăng hạng sau thời gian tập trung xử lý các biến cố trong công việc và hôn nhân.

Hình ảnh gần đây của Nhật Lệ

Nữ TikToker cũng thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Trong một số lần trò chuyện với cư dân mạng, Nhật Lệ cho biết mình đã có một em bé và không còn né tránh các câu hỏi liên quan đến cuộc sống sau ly hôn.

Ở các buổi livestream gần đây, Nhật Lệ cập nhật tình hình kinh doanh của một số thương hiệu gắn với Quang Linh. Đáng chú ý là Quang Linh Food - thương hiệu được cô tiết lộ là do hai chị em cùng góp vốn, trong đó Quang Linh Vlogs nắm 60% cổ phần, còn Nhật Lệ sở hữu 40%.

“Quang Linh Food chỉ có 2 chị em thôi. Sau Linh ra thì Linh sẽ làm quần áo và Quang Linh Food với mình” - Nhật Lệ nói thêm. Đồng thời cô cũng khẳng định mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì thương hiệu này.

Theo tìm hiểu, bên cạnh hoạt động kinh doanh của Quang Linh Food, các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs cũng có nhiều thay đổi trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store hiện đang được cập nhật là “không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. Công ty TNHH Quang Linh Group hiện đang ở trạng thái “tạm ngừng kinh doanh”.

Riêng Công ty CP Quang Linh Global đã được chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Quang Linh Global. Doanh nghiệp kinh doanh chính trong lĩnh vực bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh tại cửa hàng chuyên doanh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Tiến. Theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty hiện vẫn ở trạng thái “đang hoạt động”.

(Ảnh: FBNV)