Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

Chiều 13-12, Bộ Quốc phòng Campuchia đã cập nhật tình hình ở khu vực biên giới với Thái Lan, nửa ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa.

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục nổ súng vào lực lượng Campuchia tại Quân khu 4 từ 6 giờ 50 phút sáng đến 13 giờ chiều ngày 13-12.

Các cuộc tấn công này được cho là bao gồm pháo kích nhắm vào làng Sastra O Smach, khu vực xung quanh chùa Takrabei, làng Prey Chan.

Campuchia cũng cáo buộc xe tăng và bộ binh Thái Lan đã tiến vào khu vực làng Prey Chan, làng Sasthamphan Khaing; sử dụng máy bay không người lái để thả bom xuống khu vực Sassat Chubkir.

Khu vực mà Thái Lan cho biết đã xảy ra giao tranh hôm 13-12 - Ảnh: NATION

Trong khi đó, quân đội Thái Lan đáp trả bằng những cáo buộc rằng Campuchia đang "liên tục vi phạm các quy tắc quốc tế" bằng cách nhắm mục tiêu vào các khu dân cư và gài mìn. Tờ Nation cho biết 4 thường dân đã bị thương ở huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket do mảnh tên lửa BM-21.

Chiều 13-12, tờ báo này đưa tin có giao tranh giữa lực lượng hai nước tại Đồi 677 thuộc khu vực Chong An Ma, khiến 4 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Trước đó, vào tối 12-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận hòa bình, sau khi ông điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Hai nhà lãnh đạo Thái Lan - Campuchia đã có những phản hồi tích cực với tuyên bố của ông Donald Trump, nhưng không xác nhận về lệnh ngừng bắn.

Cả hai bên đều gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong vai trò trung gian hòa giải nhưng cáo buộc đối phương là người khơi mào cuộc xung đột từ hôm 7-12.



Phía Thái Lan muốn Campuchia nhượng bộ và cam kết, trong khi phía Campuchia đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định bên nào nổ súng trước.