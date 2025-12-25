Tình hình Biển Đen leo thang: Tàu Thổ Nhĩ Kỳ thứ tư bị UAV tấn công

Tàu dân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công, ngày 24/12/2025.

Theo nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trong tháng 12/2025, con tàu thứ tư mang cờ nước này đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái (UAV) không xác định.

Vụ việc xảy ra khi tàu chở hàng này đang trên hành trình theo lịch trình từ một cảng biển của Ukraine đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Chi tiết về mức độ thiệt hại và tình trạng của thủy thủ đoàn hiện đang được làm rõ, nhưng các chuyên gia lưu ý đến xu hướng đáng báo động của các vụ việc như vậy, đe dọa an ninh của các tuyến thương mại quan trọng trong khu vực.

Vụ việc này là một phần của chuỗi sự kiện đáng lo ngại cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng đối với vận tải biển quốc tế.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan liên quan đang theo dõi sát sao tình hình, vì các cuộc tấn công vào tàu thuyền mang cờ quốc gia không chỉ đặt ra các vấn đề về an ninh kinh tế mà còn cả chủ quyền.

Hoạt động của UAV trong các hành lang hàng hải đang buộc các công ty vận tải biển phải xem xét lại chuỗi cung ứng của họ, và yêu cầu tăng cường bảo vệ cho các tàu dân sự.

Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về danh tính của UAV tấn công, nhưng vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong giới chức an ninh hàng hải quốc tế ở khu vực Biển Đen.