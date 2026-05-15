Tình hàng xóm 7 năm tan vỡ vì... chiếc camera an ninh, tôi không ngờ có ngày lại phải "cạch mặt" người từng thân như chị em

Khu phố tôi ở là một khu dân cư cũ, mọi người sống với nhau tình cảm, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong số đó, tôi thân nhất với chị Lan, nhà ngay sát vách. Chị hơn tôi vài tuổi, có hai đứa con nhỏ xíu. Chúng tôi thân thiết đến mức có gì cũng tâm sự, từ chuyện bếp núc, con cái đến cả những nỗi niềm riêng tư. Chồng tôi đi công tác, chị sang ngủ cùng cho đỡ trống trải. Con tôi ốm, chị chạy đôn chạy đáo giúp đỡ. Tình cảm ấy, tôi vẫn nghĩ sẽ bền chặt mãi mãi.

Chuyện bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, khi khu phố liên tục xảy ra vài vụ trộm vặt. Mọi người đều lo lắng, bàn nhau lắp camera an ninh. Nhà tôi và nhà chị Lan quyết định lắp chung một chiếc ở vị trí giao giữa hai nhà, vừa để quan sát cổng chung, vừa bao quát được một phần sân trước của cả hai bên. Ai cũng nghĩ đây là một ý hay, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng cường an ninh. Lúc đó, chúng tôi còn vui vẻ trêu nhau: "Thế này thì có ai lén lút làm gì cũng biết hết nhỉ!" Tôi không hề nghĩ rằng, chính chiếc camera vô tri ấy lại là khởi nguồn cho mọi rạn nứt sau này.

Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Chúng tôi vẫn qua lại, vẫn chia sẻ mật khẩu camera để tiện theo dõi. Thỉnh thoảng, chị Lan lại gọi sang: "Em ơi, có phải thằng cu nhà em vừa đá bóng làm vỡ chậu hoa nhà chị không đấy?" Tôi xem lại camera, thấy đúng là con mình nghịch ngợm, liền sang xin lỗi và đền bù. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, có camera lại càng dễ giải quyết, tôi đã nghĩ thế. Nhưng rồi, những cuộc gọi của chị Lan bắt đầu dày đặc hơn, và nội dung cũng dần thay đổi.

"Em ơi, sao hôm qua em lại về muộn thế? Chồng em đi công tác mà em cứ đi đâu đến tối mịt mới về?" "Em ơi, sao hôm nay em lại mặc cái váy đó đi làm? Nhìn không hợp với em lắm đâu." "Em ơi, sao em lại để rác ở cửa nhà lâu thế?" Từ những câu hỏi quan tâm ban đầu, dần dần biến thành những lời dò xét, thậm chí là phán xét. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chiếc camera không còn là công cụ bảo vệ, mà trở thành một con mắt giám sát, soi mói từng hành động nhỏ nhất của tôi. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một nhà tù vô hình, mọi riêng tư đều bị phơi bày.

Tôi cảm thấy mọi thứ thật sự mọi chuyện đi quá xa khi có một việc bất ngờ xảy ra vào tuần trước. Tôi có một buổi hẹn với bạn bè cũ, về hơi muộn. Sáng hôm sau, chị Lan sang nhà tôi, mặt nặng như chì. Chị nói thẳng: "H. này, chị thấy em dạo này lạ lắm. Chồng đi vắng mà em cứ đi chơi khuya. Chị thấy có một người đàn ông lạ mặt đưa em về tận cổng đấy. Em giải thích thế nào đây?" Tôi chết sững. Người đàn ông đó là bạn thân của tôi, đã lâu không gặp, anh ấy chỉ tiện đường đưa tôi về. Nhưng qua lời chị Lan, mọi thứ bỗng trở nên méo mó, đầy nghi ngờ. Tôi cố gắng giải thích, nhưng chị Lan không tin. Chị khăng khăng rằng chị đã "thấy hết" qua camera, và còn bóng gió rằng tôi "không đoan chính".

Tôi nhìn chị Lan, người mà tôi từng coi như chị em ruột thịt, giờ đây lại đang dùng chính chiếc camera mà chúng tôi cùng lắp để phán xét, để bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi chợt nhận ra, chiếc camera an ninh không phải là nhân vật thứ ba, mà chính là công cụ để chị Lan thỏa mãn sự tò mò, sự soi mói của mình. Tình cảm bao năm bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi không cãi vã, không lớn tiếng. Tôi chỉ nói một câu: "Chị Lan à, nếu chị đã tin vào những gì chiếc camera ghi lại hơn là tin vào tình cảm chị em bao năm của chúng ta, thì có lẽ chúng ta không cần thân thiết nữa." Nói rồi, tôi quay lưng đi, để lại chị Lan đứng sững sờ giữa sân. Từ hôm đó, chúng tôi "cạch mặt" nhau. Chiếc camera an ninh vẫn ở đó, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một vật vô tri, chứng kiến sự đổ vỡ của một tình bạn đẹp. Tôi không ngờ, thứ tưởng chừng để bảo vệ lại trở thành kẻ phá hoại tình làng nghĩa xóm và phá hoại cả một tình bạn mà tôi từng trân trọng.