Tỉnh giàu giáp Campuchia muốn lên thành phố trung ương

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035 , đến năm 2050 Đồng Nai đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Cụ thể, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi, ranh giới điều chỉnh bao gồm toàn bộ tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.737,18km2, với 95 đơn vị hành chính cấp xã (72 xã và 23 phường), với ranh giới hành chính phía tây và tây nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh; phía tây bắc giáp tỉnh Tây Ninh; phía đông giáp tỉnh Lâm Đồng; phía bắc giáp vương quốc Campuchia.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước.

Kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, kinh tế bạc, kinh tế tầm thấp, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, với đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế, đủ điều kiện tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phát triển hài hòa, không ai bị bỏ lại phía sau, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 10-12%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 250 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 đạt hơn 30%.

Năm 2025, GRDP toàn tỉnh Đồng Nai tăng 9,63% so với năm trước, vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Nghị quyết số 226 của Chính phủ giao (8,5%) và là mức vượt cao nhất cả nước.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 677.932,31 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng (tương đương 14,23%) so với năm trước, thuộc nhóm các tỉnh thành có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 150,86 triệu đồng/người.

Từ 1/7 năm ngoái, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Biên Hòa (cũ). Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai là tỉnh biên giới, giáp biên với Vương quốc Campuchia. Theo 299/2025/NĐ-CP, tỉnh Đồng Nai có 8 xã biên giới đất liền.