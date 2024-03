Tỉnh giáp Trung Quốc, có "mỏ vàng" lớn nhất Việt Nam, là phên dậu của đất nước sẽ ra sao trong tương lai?

Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh Lai Châu có 11 đô thị, bao gồm: 1 đô thị loại III (thành phố Lai Châu), 5 đô thị loại IV là các thị trấn: Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường; 5 đô thị loại V bao gồm: Thị trấn Mường Tè, thị trấn Nậm Nhùn, đô thị Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ), đô thị Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ), đô thị Phúc Than (huyện Than Uyên).Trong đó thành phố Lai Châu là đô thị trung tâm.