Tỉnh được loạt "ông lớn" THACO, Becamex, Kim Oanh... đổ về đầu tư đang tìm chủ cho KĐT gần 21.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 20.700 người

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương đang gọi nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Tây An Tây tại xã Phú An và xã An Tây, TP Bến Cát. Diện tích khu đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 268 ha.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm: Nhà ở tổng diện tích khoảng 89,7 ha (chiếm 33,47% tổng diện tích của dự án), gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Ngoài ra còn có công trình thương mại liền kề (đơn vị ở) với tổng diện tích khoảng 9,23 ha (chiếm 3,44% tổng diện tích của dự án); công trình thương mại dịch vụ có tổng diện tích khoảng 18,96 ha (chiếm 7,07% tổng diện tích của dự án).

Tổng vốn đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 20.400 người.

Năm ngoái, tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo tìm chủ cho hai dự án lớn là Khu đô thị Đông An Tây (phường An Tây và xã Phú An) và Khu đô thị Bắc An Tây (xã An Tây).

Theo đó liên danh Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long đã nộp hồ sơ đăng ký và đạt năng lực thực hiện dự án Khu đô thị Đông An Tây. Dự án này có tổng diện tích gần 289 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 13.564 tỷ đồng.

Còn liên danh Công ty TNHH Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long đã nộp hồ sơ đăng ký và đạt năng lực thực hiện dự án Khu đô thị Bắc An Tây. Dự án này có diện tích 70 ha, tổng mức đầu tư khoảng 11.128 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở tài chính tỉnh Bình Dương cũng đang gọi nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Cảng tổng hợp An Tây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.621 tỷ đồng.

Mục tiêu hình thành Cảng Tổng hợp An Tây để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho các khu công nghiệp trong vùng, đặc biệt là các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc cung ứng nguyên vật liệu và phân phối hàng hóa đi tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Cảng Tổng hợp An Tây thành điểm trung chuyển hành khách, hỗ trợ phát triển chuỗi du lịch liên hoàn tại Bình Dương và TP.HCM, đặc biệt là du lịch gắn với hoạt động sông nước.

Cảng này tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc đô thị và phát triển du lịch Bình Dương; thu hút dân cư, hình thành và phát triển đô thị mới tại thành phố Bến Cát; thu hút nhiều lao động địa phương tại Bình Dương và các địa phương lân cận, giúp tạo ra nhiều việc làm và tạo cuộc sống ổn định cho người dân.

Quy mô đầu tư dự án khoảng 97,54ha bao gồm: Khu cảng hàng hóa có quy mô khoảng 38,34 ha, công suất 7 triệu tấn/năm; Khu cảng hành khách có quy mô khoảng 41,6 ha, công suất 100.000 lượt khách/năm, định hướng 200.000 lượt khách/năm. Phần còn lại bố trí Khu văn phòng và khu dịch vụ phụ trợ, đường bãi khác và khu vực khác (bao gồm cây xanh cách ly, đất mặt nước).

Thời gian gần đây, tỉnh Bình Dương đón nhận các thông tin triển khai hạ tầng, các dự án lớn của doanh nghiệp bất động sản.

Mới đây, dự án nhà ở xã hội của Kim Oanh Land (thành viên Kim Oanh Group) gây chú ý trên thị trường. Dự án này vừa khởi công vào ngày 9/3 với quy mô gần 26,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, cung cấp cho thị trường khoảng 3.310 sản phẩm nhà phố thương mại, NOXH kinh doanh, NOXH liên kế, căn hộ cao tầng.

Trước đó, ngày 10/2, tại cuộc gặp gỡ với Thường trực Chính phủ cùng các doanh nghiệp khác, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương thông tin vào tháng 9/2025, THACO sẽ khởi công Khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ tại Bình Dương với quy mô 700 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 26.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Hồi đầu năm nay, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho loạt doanh nghiệp như Công ty cổ phần QP Township với dự án Khu nhà ở Quang Phúc 4 hơn 3.800 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Bắc Bình Dương với dự án khu nhà ở Bình Mỹ hơn 3.700 tỷ đồng; Công ty TNHH tổ chức nhà quốc gia Vĩnh Phú với dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu phức hợp Starview hơn 3.400 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát với dự án khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát hơn 3.200 tỷ đồng…

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần công nghiệp An Điền với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng 360ha, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng...

Ngày 1/2, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương được khởi công. Dự án kết nối từ đường Vành đai 3 TP HCM đến thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Đây là cao tốc đầu tiên kết nối TP HCM với Bình Dương, Bình Phước và sẽ tiếp tục liên thông với cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa (Đắk Nông) để kết nối lên Tây Nguyên.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.400 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư gồm Becamex IDC, Becamex IJC, Becamex Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 9/2026.