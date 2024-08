Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phương án đầu tư xây dựng 2 nút giao ngã tư Vũng Tàu (điểm giao quốc lộ 51 - quốc lộ 1) và Cổng 11 (Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 51 - Bùi Văn Hòa) để giải quyết tình trạng kẹt xe , ùn tắc giao thông. Đây là những nút giao thông quan trọng, có lưu lượng phương tiện lớn trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quá tải gấp nhiều lần.

Theo Sở GTVT Đồng Nai, các tuyến đường kết nối giữa Đồng Nai với các tỉnh như: Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM thông qua các cầu: Hóa An, Đồng Nai, Long Thành và trên tuyến quốc lộ 51 đều đang trong tình trạng quá tải do sự phát triển nhanh của vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt, các tuyến giao thông chính kết nối sân bay Long Thành như: cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 20… còn hạn chế, nhiều đoạn tuyến đã mãn tải.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài gần 56km, đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài hơn 42km kết nối từ khu vực nút giao An Phú đến nút giao Dầu Giây. Đây là tuyến tiếp giáp với khu vực phía Bắc của Sân bay Long Thành, có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp. Dự án được đưa vào khai thác năm 2015, nhưng hiện nay đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến đầu tuyến, lưu lượng xe rất lớn, đã mãn tải (trung bình 85.982 PCU/ngày đêm).

Đối với quốc lộ 51, hiện trạng lưu lượng xe trên tuyến rất lớn (đoạn Long Phước - Long Thành đạt 71.035 PCU/ngày đêm), một số đoạn đã mãn tải. Do đó, tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 4/8, đại diện Sở GTVT Đồng Nai cho biết, để giải quyết tình trạng quá tải trên các tuyến đường kết nối vùng, một loạt các dự án đang được triển khai thực hiện như: cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3 TPHCM, cầu Cát Lái…

Tuy nhiên, để bảo đảm nhu cầu vận chuyển hành khách từ năm 2026 của Sân bay Long Thành, cần ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến, đoạn tuyến theo quy hoạch, đặc biệt là đầu tư mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đảm bảo đúng tiến độ; việc cải tạo các nút giao chính trong khu vực là hết sức cần thiết.

Việc đầu tư, cải tạo 2 nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11 được đánh giá là hết sức cấp bách. Tổng mức đầu tư xây dựng nút giao ngã tư Vũng Tàu là hơn 4.700 tỷ đồng; tổng mức đầu nút giao Cổng 11 dự tính hơn 8.400 tỷ đồng.