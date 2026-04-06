"Tình địch một thời của Midu" thay đổi ra sao?

Khoảng năm 2015 – 2016, Thúy Vi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bị cho là người thứ ba xen vào chuyện tình giữa Midu và bạn trai thiếu gia. Ồn ào này khiến tên tuổi của cô nhanh chóng lan rộng, nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi từ dư luận.

Sau thời điểm đó, Thúy Vi tiếp tục duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách gợi cảm. Cô công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, đồng thời theo đuổi hình ảnh quyến rũ và trưởng thành hơn so với tuổi.

Những năm gần đây, Thúy Vi không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông như trước. Thay vào đó, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung vào công việc cá nhân và kinh doanh. Người đẹp vẫn chia sẻ hình ảnh đời thường, nhưng có sự chuyển biến rõ rệt, tiết chế, tinh tế hơn trước.

Điều dễ nhận thấy, là Thúy Vi thay đổi khá nhiều về phong cách sống. Không còn những ồn ào hay phát ngôn gây sốc, cô hướng đến hình ảnh chín chắn và điềm tĩnh hơn. Sự chuyển mình này phần nào giúp cô lấy lại thiện cảm từ một bộ phận khán giả.

Dù quá khứ từng gắn liền với danh xưng "tình địch của Midu", không thể phủ nhận Thúy Vi đã và đang nỗ lực để thoát khỏi cái bóng thị phi năm nào.