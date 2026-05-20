Tình cũ Trấn Thành khoe visual quá "bén", đáp trả thẳng so sánh kém duyên với Hari Won

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng Mai Hồ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ vẻ đẹp sắc sảo và phong thái quyến rũ đặc trưng. Mới đây, người đẹp tiếp tục nhận về nhiều lời khen khi đăng tải hình ảnh khoe cận nhan sắc xinh đẹp hút hồn ở tuổi 39. Đặc biệt, layout makeup mắt xanh hot hit càng như tôn thêm visual của mỹ nhân sinh năm 1987, khiến cô trẻ trung và rạng rỡ, toát ra vibe như những nữ thần tượng.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung với style makeup mắt xanh của Mai Hồ. (Ảnh: FBNV)

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Mai Hồ gây chú ý với visual sắc sảo, cuốn hút cùng phong cách gam màu icy blue đang hot trend. Người đẹp để tóc đen dài duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch, ôm sát gương mặt, làm nổi bật visual sắc nét. Gương mặt nhỏ, cằm V-line cùng đôi mắt to, làn da trắng khiến tổng giao diện tình cũ Trấn Thành trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mang đến vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa cuốn hút.

Về makeup, Mai Hồ chọn layout thiên về tông hồng lạnh với phần má và mắt nhấn màu khá rõ. Lớp nền căng bóng, đều màu kết hợp đôi môi son hồng bóng tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn, phần mắt xanh tăng thêm vẻ cá tính, quyến rũ. Nữ người mẫu diện trang phục cúp ngực ôm sát khoe vóc dáng thon gọn cùng bờ vai mảnh mai, thanh thoát.

Cộng đồng mạng khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ của Mai Hồ.

Bên cạnh những lời khen, Mai Hồ còn thu hút sự chú ý với màn đáp trả khi được khen "ăn đứt" Hari Won. Đáng chú ý, bình luận này còn có phần khiếm nhã, bất lịch sự nên nữ người mẫu đã thẳng thắn thể hiện quan điểm một cách đầy tinh tế.

Mai Hồ phản bác lại bình luận khiếm nhã so sánh cô với Hari Won.

Sau khi chia tay, Trấn Thành và Mai Hồ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khá văn minh, thoải mái xuất hiện trong những dịp đặc biệt để ủng hộ nhau. Vừa qua, người đẹp còn khiến truyền thông xôn xao khi đến tham dự thảm đỏ ra mắt bộ phim Thỏ Ơi! của tình cũ. Không cần diện trang phục quá nổi bật, diện mạo trẻ trung, lộng lẫy của Mai Hồ vẫn khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn. Thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ rất riêng của cô làm cộng đồng mạng ngắm mãi không chán. Nhiều khán giả nhận xét khí chất của Mai Hồ ngày càng đằm thắm, sang trọng đúng hình ảnh của người phụ nữ trưởng thành, trang nhã.

Mai Hồ gây ấn tượng khi xuất hiện tại thảm đỏ phim Thỏ Ơi!. Người đẹp diện mẫu váy cổ yếm thướt tha, phối cùng áo khoác lông và chiếc Hermès Kelly Cut Clutch.

Nhan sắc rạng rỡ, sang trọng của nữ người mẫu.