Tình cũ Lee Min Ho sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, từng là trường hợp cá biệt Kpop ai nghe đến cũng sợ

Sau 15 năm gia nhập ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, Bae Suzy hiện đã xây dựng cho mình chỗ đứng vững chắc ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. Hành trình trưởng thành của Suzy có bước khởi điểm là idol Kpop, hoạt động chung nhóm với các thành viên Miss A. Tuy nhiên, Suzy chỉ thực sự “phất lên” sau khi theo đuổi con đường diễn xuất. Các tác phẩm cô tham gia đều đạt được thành công nhất định, giúp Suzy khẳng định vị thế “tình đầu quốc dân”.

Suzy hiện là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Là nữ thần tượng thành công nhất nhì ở địa hạt phim ảnh Hàn, Suzy có mức cát-xê không phải dạng vừa. Năm 2012, mỹ nữ 9x nhận được khoảng 9 - 9,5 triệu won (khoảng 162 - 171 triệu đồng) cho mỗi tập phim Big . Đến năm 2013, số tiền cô nhận được cho mỗi tập phim Gu Family Book tăng lên 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Với bộ phim While You Were Sleeping (2017), Suzy đạt mức thu lao cao đột biến - 80 triệu won (khoảng 1,4 tỷ đồng), đồng nghĩa Suzy đã thu về tổng số tiền có giá trị lên đến 1,28 won (khoảng 23 tỷ đồng) qua 16 tập phát sóng.

Suzy đã có mức thù lao ấn tượng từ những năm đầu sự nghiệp

Sau 8 năm, những con số được đề cập ở trên chắc chắn đã tăng lên nhiều, so với tên tuổi của Suzy ở thời điểm hiện tại. Theo truyền thông Hàn Quốc, tính tới tháng 2/2023, Suzy đã nắm trong tay khối tài sản lên tới con số 50 tỷ Won (khoảng 900 tỷ đồng). Đây là một con số cực khủng mà bất cứ nghệ sĩ, thần tượng nào cũng phải ao ước. Tháng 10 cùng năm, cựu gà cưng JYP bùng nổ với bộ phim Doona. Ước tính theo mức cát-xê trong quá khứ, Suzy rất có thể đã chạm ngưỡng 1000 tỷ đồng, thậm chí hơn.

Suzy được ước tính sở hữu khối tài sản 1000 tỷ đồng, thậm chí còn nhiều hơn

Được biết, năm 2016, Suzy khá “mát tay” về khoản đầu tư bất động sản. Cô đã mua tòa nhà Samsung-dong với giá 3,7 tỷ Won (gần 60 tỷ đồng). Chỉ tính riêng tiền thuê tòa nhà này Suzy đã thu về 15 triệu Won/tháng (gần 276 triệu đồng). Giá thị trường hiện tại của tòa nhà được ước tính lên con số 8 tỷ Won (trên 147 tỷ đồng).

Tòa nhà này của Suzy nằm ở khu vực gần ga Seonjeongneung - nơi có tuyến tàu điện ngầm Seoul số 9 và Bundang đi qua. Theo chuyên gia bất động sản, Suzy có tư duy tốt khi lựa chọn tòa nhà này. Bởi lẽ tòa nhà nằm gần khu vực dự án Trung tâm Kinh doanh toàn cầu của Hyundai Motor Company và tu sửa sân vận động chính Jamsil. Do vậy giá trị của tòa nhà này được dự kiến sẽ còn tăng cao trong tương lai.

Suzy sở hữu nhiều biệt thư đắt đỏ, "mát tay" trong lĩnh vực đầu tư bất động sản

Suzy từng phát hành 2 E.P là Yes? No? và Faces Of Love , tuy nhiên không gây nhiều tiếng vang. Sản phẩm solo thành công nhất là Dream, collab cùng giọng ca EXO Baekhyun. Có thể nói, dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp cầm mic của Suzy chính là khoảng thời gian cùng nhóm Miss A. Ban đầu, cô không phải là thành viên được push nhiều nhất mà là Min và Jia. Tuy nhiên, 2 cô chị bị đánh giá thiếu hào quang idol và chút may mắn nên JYP ra sức quảng bá bao nhiêu vẫn chìm nghỉm.

Dream - Baekhyun x Suzy

Suzy thì chỉ cần đóng Dream High đã trở thành gương mặt được chú ý nhất nhóm. Cái tên Suzy bắt đầu công cuộc chinh phạt Kbiz sau khi cô đảm nhận vai chính trong phim Architecture 101 , và cái tên “tình đầu quốc dân” gắn liền với Suzy đến tận bây giờ. Sở hữu visual top đầu gen 2 cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ, độ nổi tiếng của Suzy tỷ lệ nghịch với độ nổi tiếng của 3 thành viên còn lại. Người hâm mộ chỉ nhớ đến Miss A như nhóm nhạc Miss A và những người bạn.

Suzy được gọi là "tình đầu quốc dân" nhờ bộ phim Architecture 101

Chính vì sự chênh lệch không thể cứu vãn đó, nội bộ Miss A thành ra lục đục. Dân mạng không ít lần bắt gặp Suzy bị cô lập bởi 3 thành viên còn lại. Chính vì vậy, việc “tan đàn xẻ nghé” là tình cảnh nhóm nữ đình đám 1 thời không thể tránh khỏi. Câu chuyện này từng tai tiếng và gây tranh cãi đến mức MXH còn đặt tên Miss A là “trường hợp Suzy”, như 1 case study mà các ông lớn Kpop cần tránh.

Miss A từng là thành công bứt phá nhưng cũng là nước đi sai lầm của JYP

Độ nổi tiếng chênh lệch khiến Suzy bị cô lập

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, người hâm mộ đều ngầm hiểu JYP đã rút kinh nghiệm từ “trường hợp Suzy”, từ đó thay đổi cục diện quản lý “gà cưng” và vẫn có hiệu lực cho đến bây giờ. Tzuyu (TWICE) từng phủ sóng khắp mọi mặt trận Kpop trong khoảng đầu 2016 - giữa 2018. Nhiều người tin rằng JYP đã đặt án “phong sát” nội bộ lên Tzuyu để TWICE không lặp lại sai lầm của đàn chị. Giờ đây, nữ idol Đài Loan (Trung Quốc) đã qua thời kỳ hoàng kim, độ nhận diện đã giảm đi nhiều, thậm chí kém cả những thành viên khác như Nayeon hay Sana. Yuna (ITZY) và Sullyoon (NMIXX) được tin rằng cũng chịu số phận bị “ém tài nguyên” để cả nhóm có thể phát triển đồng đều.