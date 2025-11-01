Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua

Thông tin được quan tâm nhất hiện nay chính là diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Trương Ngọc Ánh về hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữa lúc cái tên Trương Ngọc Ánh bị bàn tán thì diễn viên Anh Dũng - tình cũ kém 14 tuổi của cô cũng được quan tâm. Từ tháng 3/2024, cặp đôi này đã vướng nghi vấn rạn nứt sau thời gian dài bên nhau. Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng không còn chia sẻ hình ảnh chung hay cùng tham gia sự kiện.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh

Cô bị điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 3/2024

Trên trang cá nhân, nam diễn viên từng viết dòng trạng thái tâm trạng ẩn ý: "Đắng cay cuộc đời nuôi ta lớn. Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn". Bài đăng gần nhất của Anh Dũng trên mạng xã hội là từ ngày 12/6/2024. Thời điểm đó, anh tham gia một show diễn thời trang. Từ đó tới nay, Anh Dũng im hơi lặng tiếng trên MXH, ở ẩn suốt hơn 1 năm.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh từng tiết lộ lý do đột ngột vắng bóng, không cập nhật hoạt động mới dưới phần bình luận: "Dạo này chán Facebook ạ. Nghỉ mạng xã hội cho khoẻ". Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh từng đăng tải dòng trạng thái tiết lộ đang độc thân vào tháng 7/2025. Qua động thái này, cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã âm thầm đường ai nấy đi.

Diễn viên Anh Dũng đã ở ẩn trong suốt hơn 1 năm qua

Bài đăng gần nhất của anh trên mạng xã hội là từ ngày 12/6/2024

Hình ảnh Anh Dũng cầm tờ giấy vay tiền từng gây xôn xao mạng xã hội

Tháng 2/2022, Trương Ngọc Ánh và diễn viên Anh Dũng gây bất ngờ khi công khai hẹn hò. Từ sau khi xác nhận yêu nhau, cặp đôi thoải mái xuất hiện chung, đăng tải hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội.

Khi chia sẻ về bạn trai, Trương Ngọc Ánh không ngần ngại nói: "Thứ nhất, Anh Dũng là người hiền lành, biết quan tâm, chăm sóc, quan trọng là cực kỳ nam tính. Anh ấy có đủ mọi thứ tôi cần, người đàn ông 'nói ít làm nhiều'. Thứ 2, Anh Dũng là một người đàn ông biết chia sẻ, giỏi chịu đựng. Anh ấy không phải người thích ánh hào quang, truyền thông mà luôn âm thầm, thích đọc sách…".

Đầu năm 2021, Anh Dũng công khai hẹn hò với Trương Ngọc Ánh

Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1990, là một diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 18 tuổi. Tên tuổi của Anh Dũng được nhiều người biết tới sau khi đảm nhận vai Thanh trong bộ phim truyền hình đình đám Sống chung với mẹ chồng.