Tình cũ hot girl của "trai hư" showbiz được cứu kịp thời sau hành động tiêu cực

Ngày 17/11, tờ Sohu đưa tin hot girl Lương Vân Phi - người có hơn 400k lượt theo dõi trên MXH và được biết đến là bạn gái cũ của nam diễn viên hàng đầu Kim Cương - đã tự tử ở nhà riêng. Cô may mắn được bạn thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không gặp nguy hiểm tính mạng. Trên trang cá nhân, Lương Vân Phi thừa nhận bản thân đã có hành động cực đoan và cho biết vô cùng hối hận khi làm gia đình, bạn bè lo lắng. "Tôi xin lỗi vì đã có việc làm tiêu cực.

Tình trạng của tôi hiện tại đã ổn, ăn được, ngủ được nhưng vẫn cần nằm viện để theo dõi thêm. Tôi biết ơn vì sự quan tâm, yêu thương và kiên nhẫn của mọi người đối với tôi. Cả đời này tôi sẽ mang ơn người bạn đã cứu lại sinh mạng mà chính tôi đã buông bỏ", Lương Vân Phi viết trên trang cá nhân.

Trước khi có hành động cực đoan, Lương Vân Phi để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý. Cô tâm sự ngày nào cũng thức dậy trong tình trạng trống rỗng, toàn thân không còn sức lực, cảm xúc cũng suy kiệt. Khi đi bệnh viện kiểm tra, cô được chẩn đoán trầm cảm mức độ trung bình. Không ai ngờ rằng tình trạng của cô lại trầm trọng đến mức làm ra chuyện tiêu cực với bản thân.

Lương Vân Phi mắc trầm cảm và đã có hành vi tiêu cực với bản thân

Thời gian qua, Lương Vân Phi gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Cô từng có mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt với nam diễn viên kiêm MC của đài TVB Kim Cương vào năm 2019. Cặp đôi đã chuẩn bị kết hôn, nhưng cuối cùng lại chia tay trong ồn ào. Sau khi đường ai nấy đi, Kim Cương và Lương Vân Phi khẩu chiến, bóc phốt đối phương ầm ĩ trên mạng. Trong đó, Kim Cương tố cáo Lương Vân Phi "cắm sừng" anh nên mới bị hủy hôn. Trước cáo buộc của tình cũ, Lương Vân Phi phủ nhận.

Không lâu sau, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn video nhạy cảm dài hơn 1 phút của Lương Vân Phi. Kim Cương lập tức bị nghi vấn tung clip nóng trả thù, hủy hoại tình cũ hot girl. Tuy nhiên, Kim Cương phủ nhận và cho biết bản thân không làm ra chuyện chẳng đáng mặt đàn ông như vậy. Vụ bê bối đời tư khiến hình ảnh của Lương Vân Phi sụp đổ, danh tiếng lao dốc không phanh và bị gán mác "hot girl mạng thị phi".

Lương Phi Vân và Kim Cương chia tay trong drama đấu tố

Hot girl gợi cảm bị tố ngoại tình và sau đó dính scandal lộ clip nhạy cảm gây ảnh hưởng đến danh tiếng

Kim Cương sinh năm 1981, anh được yêu mến qua hàng loạt bộ phim như: Hiệp ước tình yêu, Thần bài Macau 3, Kẻ chỉ điểm, Lan Quế phường 2, Tòa án lương tâm 2, Đôi đũa mạ vàng, Pháp sư bất đắc dĩ… Trước khi trải qua mối tình với hot girl gợi cảm xứ Đài, Kim Cương từng qua lại với rất nhiều mỹ nhân và được xem là 1 trong những trai hư đào hoa bậc nhất Cbiz.

Nguồn: Sina, Sohu