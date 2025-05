Tình cũ Diddy vác bụng bầu ra tòa tố cáo: Vạch trần những trò bệnh hoạn và thủ đoạn tống tiền ghê rợn!

Sáng 13/5 (giờ Việt Nam), vụ án tình dục gây chấn động của ông trùm hip-hop Diddy đã mở phiên xét xử đầu tiên. Đây là vụ án hình sự có sức ảnh hưởng lớn và tình tiết nghiêm trọng nhất Hollywood trong nhiều năm trở lại đây. Do đó, phiên tòa nhận được sự quan tâm của công chúng trên toàn thế giới.

Ở phiên tòa hôm qua, bạn gái cũ của Diddy - Cassie Ventura - người đang mang thai đã xuất hiện với tư cách nhân chứng. Đứng trước bồi thẩm đoàn, cô có lời khai gây sốc về mặt trái của ông trùm Hollywood cùng những tình tiết gây sốc liên quan đến các buổi tiệc "Freak-Offs" (tiệc tình dục và ma túy) mà Diddy đứng ra tổ chức.

Casandra Ventura đã tiết lộ những tình tiết gây sốc về các bữa tiệc "Freak-Offs" do Diddy tổ chức trong phiên tòa xét xử ông trùm này

Bị ép buộc tham gia tiệc sex đồi trụy, nạn nhân trò bệnh hoạn của ông trùm Diddy

Đứng trước bồi thẩm đoàn, Casandra Ventura cho biết sau khi hẹn hò Diddy, các buổi tiệc "Freak-Offs" trở thành công việc toàn thời gian của cô. Nữ ca sĩ tiết lộ ông trùm hip-hop đã dẫn dụ cô tham gia các bữa tiệc thác loạn này từ năm 22 tuổi. Chuyện đó lần đầu xảy ra tại ngôi nhà thuê của Diddy Los Angeles, chỉ khoảng hai đến ba tháng sau khi họ bắt đầu chính thức hẹn hò.

Các buổi "Freak-Offs" thường kéo dài từ 36 tiếng, và buổi tiệc dài nhất cô từng trải qua kéo dài đến 4 ngày liên tục không ngủ. Cô phải uống rượu, dùng ma túy và qua lại với người lạ trong nhiều ngày liền.

Cassie Ventura đã công khai kể chi tiết về sự trụy lạc trong các bữa tiệc thác loạn của Diddy (Hình minh họa được tạo bằng AI)

Trong các buổi tiệc này, Diddy trực tiếp chỉ đạo cô ngủ với bạn tình được hắn chỉ định. Casandra Ventura cũng bị bắt ép dùng ma túy để duy trì sự tỉnh táo tại tiệc thác loạn. Theo nữ ca sĩ sinh năm 1986, cô kiệt quệ vì bị mất nước, mất ngủ và luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn không thể làm được bất kỳ chuyện gì khác ngoài nằm gục trên giường nghỉ ngơi sau khi tiệc "Freak-Offs" kết thúc.

Cassie khai rằng các buổi thác loạn và dùng ma túy mà cô và Diddy tham gia diễn ra trên khắp nước Mỹ và cả ở nước ngoài như Tây Ban Nha, quần đảo Turks và Caicos. Tiệc thường tổ chức tại nhà Diddy hoặc các khách sạn sang trọng. Nữ ca sĩ là người đặt phòng dưới những bí danh khác nhau. Không chỉ vậy, cô còn bị giao nhiệm vụ tìm kiếm mại dâm nam, thông qua các trang web rao vặt.

Đứng trước tòa, Casandra Ventura bật khóc nức nở, cho biết cô cảm thấy "bị làm nhục" bởi những buổi tiệc, sử dụng ma túy kéo dài do Diddy dàn dựng. "Tôi cảm thấy ghê tởm và bẽ mặt khi phải ra làm chứng về những hành động kỳ quặc và trò biến thái đó", Casandra Ventura nói.

Casandra Ventura bật khóc nức nở trên tòa (Hình minh họa được tạo bằng AI)

Trước cáo buộc của Casandra Ventura, luật sư của Diddy bác bỏ. Song, Casandra Ventura đã phản bác lại và tiếp tục kể chi tiết những trò quái đản Diddy đã bắt ép cô phải làm trong thời gian hẹn hò.

Theo Casandra Ventura, cô được lệnh sơn móng tay màu trắng, thoa dầu em bé sau mỗi 5 phút để người bóng bẩy theo ý muốn của Diddy. Nếu các nam tiếp viên được Diddy trả tiền để làm chuyện đồi bại với cô không thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của ông trùm, họ sẽ bị trừ tiền.

Đáng chú ý, Casandra Ventura chia sẻ theo thời gian các trò biến thái của Diddy ngày càng ghê tởm và được ông trùm dàn dựng công phu hơn. "Hắn ta thắp sáng bằng nến, trang trí đèn màu như mấy MV ca nhạc rồi bắt ép tôi nằm trên sàn để làm trò. Hắn ta còn bắt những gã trai hành nghề mại dâm làm những điều khủng khiếp, có lần tôi gần như bị nghẹt thở hắn mới ra lệnh dừng lại. Tôi bị biến thành đồ vật để phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của hắn ta", Casandra Ventura tố cáo Diddy.

Những trò quái đản, biến thái của Diddy trong các buổi tiệc Freak-Offs qua lời kể của Casandra Ventura khiến công chúng rùng mình

Bị ông trùm thao túng, khống chế bằng clip nóng

Theo Casandra Ventura, năm xưa, ban đầu cô chấp nhận làm các yêu cầu kỳ quặc của Diddy vì muốn người yêu vui lòng. Nhưng theo thời gian, Diddy càng bộc lộ thú tính và thói vũ phu. Nếu không làm thỏa mãn và phục tùng mệnh lệnh của Diddy, cô sẽ bị đánh đập bạo hành dã man.

"Hắn ta luôn nổi nóng và có hành vi đe dọa tấn công tôi 1 cách dã man mỗi khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Đôi lúc tôi phản kháng lại vì cảm thấy đó chẳng phải là lỗi của mình... nhưng tôi làm sao có thể chống trả hắn ta... Chỉ cần làm hắn phật lòng là tôi sẽ ngay lập tức ăn một cú đấm", Ventura nghẹn ngào kể lại hành vi bạo hành mà cô từng phải chịu đựng.

Hình ảnh Diddy đánh đập Casandra Ventura ở hành lang khách sạn được camera quay lại vào tháng 3/2016

Casandra Ventura cho biết việc bị Diddy hành hạ về mặt thể xác và tinh thần ngày càng nghiêm trọng khiến cô cảm thấy sự nghiệp của mình không còn là âm nhạc nữa. Casandra Ventura chia sẻ điều khiến cô sợ hãi Diddy không chỉ là quyền lực của hắn mà ông trùm này còn nắm giữ những video nhạy cảm có thể dùng để tống tiền, hủy hoại triệt để cuộc đời cô.

"Diddy dùng những video nhạy cảm để đe dọa tôi. Tôi sợ hắn tung chúng lên mạng để trả thù. Ai cũng biết Diddy có nhiều nguồn lực để dễ dàng làm chuyện đê tiện đó với người dám chống lại hắn ta. Tôi dù không muốn tham gia vào những cuộc vui điên rồ và trụy lạc của hắn ta nữa, nhưng tôi không dám phản kháng vì Diddy vì kiểm soát phần lớn cuộc sống của tôi", Casandra Ventura nói ra nỗi lo lắng của mình nếu clip nóng bị rò rỉ.

Casandra Ventura phải phục tùng các trò tình dục bệnh hoạn của ông trùm vì bị khống chế bằng clip nóng

Trước đó, vào tháng 11/2023, Cassie Ventura đã đệ đơn kiện Diddy, đã tố cáo nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần". Phía Diddy lập tức bác bỏ cáo buộc và nhanh chóng dàn xếp vụ kiện trong chưa đầy 24 giờ. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rùm beng khi đoạn video ghi lại cảnh anh tấn công Cassie Ventura dã man tại khách sạn vào năm 2016 bị rò rỉ trên mạng.

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc "Freak Off" - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Hiện tại, Diddy đang bị xét xử với những tội danh nghiêm trọng bao như âm mưu phạm tội có tổ chức; buôn người vì mục đích tình dục thông qua bạo lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép; và vận chuyển người nhằm thực hiện hành vi mại dâm.

Bê bối tình dục của Diddy là sự kiện chấn động toàn cầu

Nguồn: New York Times