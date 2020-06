Tình cũ Chi Pu bất ngờ đăng story bóng gió, trùng hợp là y chang câu của Gil Lê và Quỳnh Anh Shyn

"Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội. Tuy nhiên câu này bị sai chính tả, xem cách viết đúng tại đây ) - bạn có thấy câu này quen quen không?

Bởi vì gần đây, nó đã được cả Gil Lê và Quỳnh Anh Shyn đăng lên story. Dân tình vì thế mà được phen xôn xao cho rằng cả hai đều đang bóng gió ám chỉ Chi Pu. Gil Lê đã chia sẻ câu này sau ồn ào Chi Pu nhắc lại chuyện cũ còn Quỳnh Anh Shyn lại đăng tải nó giữa ồn ào "toang" tình chị em.

Cả Quỳnh Anh Shyn và Gil Lê đều chia sẻ 1 câu nói giống nhau để ám chỉ ai đó?

Tình chị em của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn "toang" vì 1 chàng trai?

Hôm nay, thêm một lần nữa câu nói lại xuất hiện trên MXH. Đoán xem ai là người up story nào?

Lần này chính là trai đẹp Hàn Quốc có tên Jin Ju Hyung. Hot boy người Hàn này từng tham gia MV của Chi Pu và dính tin đồn đang hẹn hò với cô nàng vào cuối năm 2017. Tròn một năm sau tin đồn hẹn hò, Jin Ju Hyung mới chính thức thừa nhận chuyện tình cảm với Chi Pu nhưng do khoảng cách địa lý, cả hai hiện tại trở về là bạn.

Chi Pu từng dính tin đồn hẹn hò với trai đẹp người Hàn khi đóng chung MV

Anh chàng đăng tải dòng trạng thái rồi nhanh chóng xoá đi.

Chia sẻ của Jin Ju Huyng không khỏi khiến dân tình xôn xao, nhất là vào thời điểm Chi Pu đang dính tin đồn có tình mới là thiếu gia Hà thành có tên H. Trai đẹp Hàn Quốc hiện đã xoá đoạn story trên xong dân tình đã nhanh tay chụp lại được.