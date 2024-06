Tỉnh có vịnh biển đẹp nhất thế giới biến nơi không dân cư thành 2 khu du lịch 14.000ha đẳng cấp quốc tế

Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) cùng với Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) là 3 "thiên đường" vịnh biển của Việt Nam được nằm trong danh sách Câu lạc bộ những Vịnh đẹp nhất thế giới" (Club of the Most Beautiful Bays of the World - Worldbays).



Các vịnh thành viên phải đáp ứng các tiêu chí gồm: Có một môi trường sinh thái với động vật và thực vật thú vị; Có vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn; Được biết và đánh giá tại cấp quốc gia; Biểu tượng cho cư dân địa phương; Có nguồn kinh tế tiềm năng. Bên cạnh đó, vịnh cũng phải đáp ứng được 2 tiêu chí của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trong lãnh vực văn hóa và thiên nhiên.