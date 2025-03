Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam lọt top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, sở hữu mặt hàng công nghệ tỷ USD

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 31,1 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước nhưng tăng 26% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 64,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính riêng trong tháng 2/2025, 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (3,5 tỷ USD), Bắc Giang (2,8 tỷ USD), Bắc Ninh (2,49 tỷ USD), Thái Nguyên (2,48 tỷ USD) và Hải Phòng (2,38 tỷ USD).

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, với kim ngạch xuất khẩu đạt 7,05 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bắc Giang, với kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đạt 5,9 tỷ USD. Theo sau là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bình Dương, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 5,6 tỷ USD, 5,3 tỷ USD và 5,1 tỷ USD.

Trong đó, Bắc Ninh có kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 tăng trưởng gần 11% so với cùng kỳ. Những mặt hàng chủ lực, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh là điện thoại các loại, máy tính bảng và linh kiện điện tử. Cũng trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt gần 10 tỷ USD, tăng trưởng 2 chữ số.

Bắc Ninh, tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam (822,7 km2), nằm ở vùng đồng bằng Sông Hồng, giáp với Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương. Mặc dù có diện tích khiêm tốn, Bắc Ninh lại là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa với nhiều di tích, làng nghề nổi tiếng.

Đáng chú ý, những ngày gần đây, Bắc Ninh ghi dấu ấn đậm nét khi xuất hiện qua MV đình đám "Bắc Bling" của nữ ca sĩ Hòa Minzy. MV đã đạt 52 triệu view sau 13 ngày ra mắt, nằm chễm chệ Top 1 Trending Việt ở mảng âm nhạc và bảng chung. Đặc biệt, theo dữ liệu YouTube Charts Thế Giới đưa ra, Bắc Bling đạt Top 1 Best Debut - màn ra mắt ấn tượng nhất cho 2 hạng mục Ca khúc và MV từ ngày 28/2 - 6/3.

Sự thành công của "Bắc Bling" không chỉ là niềm tự hào của Hòa Minzy mà còn là niềm vui của tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt và khen thưởng ekip sản xuất vì những đóng góp to lớn trong việc quảng bá du lịch Bắc Ninh. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng "Bắc Bling" là dự án chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu văn hoá dân tộc, đặc biệt là sự trân trọng tình làng nghĩa xóm, tri ân nguồn cội.

Tận dùng sự bùng nổ của MV, tour du lịch miễn phí ở Bắc Ninh đang trở thành “cơn sốt” khi thu hút đông đảo du khách đến tham gia, đưa các địa danh nổi tiếng của Bắc Ninh như chùa Bút Tháp, làng tranh Đông Hồ, Đền Đô… trở thành những điểm check-in hot hit.