Tỉnh có diện tích biển gấp 3 lần đất liền sắp có KCN hơn 2.200 tỷ đồng

KCN hơn 2.200 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 25/11/2024 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Xuân An, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô 194,36 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 2.265,268 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 339,79 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa việc sử dụng các quỹ đất phát triển công nghiệp, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành một điểm nhấn về kinh tế, hạ tầng đồng bộ và hình thành đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An; làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Khu công nghiệp Gia Lách là khu công nghiệp đa ngành đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh.

Phối cảnh tổng thể Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (Dragon Group) là chủ đầu tư. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án...

Dragon Group được thành lập năm 2009. Doanh nghiệp này hoạt động trong 3 lĩnh vực chính gồm: Công nghiệp, dịch vụ - thương mại và xây dựng.

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm tháng 6/2022 là 2.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Thà là cổ đông lớn nhất nắm giữ 58,2% vốn điều lệ.

DragonGroup đã đầu tư và phát triển thành công hai dự án Khu đô thị 3 Trần Hưng Đạo và Khu đô thị Thái Bình Dragon City với quy mô 1.336 căn hộ biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại shophouse.

Chủ tịch HĐQT Dragon Group Vũ Thị Thà. Ảnh: Dragon Group

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh ở dải đất miền Trung, nằm trong vùng du lịch Bắc Trung bộ. Tỉnh có đường bờ biển dài 137 km từ Cửa Hội (Nghi Xuân) đến vùng biển Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) với tổng diện tích vùng biển 18.400 km2, gấp ba lần diện tích đất liền của tỉnh.

9 tháng năm 2024, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 7,15%, xếp thứ 30 cả nước và thứ 4 Bắc Trung Bộ. Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, 10 tháng năm 2024, hoạt động thương mại, dịch vụ Hà Tĩnh tăng trưởng khá ổn định.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 57.404,85 tỷ đồng, tăng 18,47% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 7.120,31 tỷ đồng, tăng 12,43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3.792,61 tỷ đồng, tăng 7,50% so với cùng kỳ năm 2023.

Cầu Cửa Hội Nghi Xuân. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 13.780 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40.800 tỷ đồng, tăng 16%; Giải ngân đầu tư công đạt 4.498 tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Chấp thuận chủ trương 19 dự án đầu tư trong nước tổng vốn hơn 15 ngàn tỷ đồng.