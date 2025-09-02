Tình cảnh đau lòng của Ngọc Trinh: Cứ dừng quay phim là nôn mửa, khi nhập viện thì đã quá trễ

Tối ngày 1/9, thông tin về sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Trinh khiến cả mạng xã hội Việt bàng hoàng. Không ai tin một nữ diễn viên cách đây vài ngành vẫn còn khỏe mạnh, xinh đẹp lại bất ngờ qua đời ở độ tuổi 52. Ngay lúc này, ngoài những thước phim, hình ảnh cũ đáng nhớ thì các chia sẻ của Ngọc Trinh trong quá khứ cũng được khán giả tìm lại.

Thực tế, nữ diễn viên Ngọc Trinh đã có vấn đề sức khỏe cách đây nhiều năm, khi tham gia bộ phim để đời của mình - Mùi Ngò Gai. Thời điểm đóng dự án này, Ngọc Trinh một bước đổi đời, được quan tâm nhiều hơn cả. Có lẽ vì vậy nên cô vô cùng nhiệt huyết với nghề, làm việc bất chấp sức khỏe của mình. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng chia sẻ thời điểm đóng Mùi Ngò Gai, cô sống một mình, ăn uống không điều độ, lịch trình làm việc thì dày đặc khiến bản thân không đủ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng khi sức khỏe sa sút, cô lại chủ quan, không nghĩ vấn đề nghiêm trọng nên vẫn tiếp tục làm việc, nỗ lực hoàn thiện vai diễn, ngay cả khi liên tục nôn mửa: "Khi máy quay, tôi sẽ thoại, sẽ cười nói với bạn diễn. Nhưng máy chỉ cần tắt thôi là tôi sẽ ói. Mới ban đầu thì ra nước trắng, từ từ chuyển thành dịch vàng, xanh. Cứ ráng, cứ ráng vậy, tới chừng một ngày quay đó, tôi 'lật' luôn. Đoàn phim lập tức tắt máy, đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nội soi và nói rằng bao tử có vấn đề."

Nghệ sĩ Ngọc Trinh thời điểm quay Mùi Ngò Gai

Thời điểm đó, vấn đề nghiêm trọng đến mức bác sĩ đã tuyên bố Ngọc Trinh một là ra về quay tiếp, 2 là ở lại bệnh viện 3 tháng, rằng nếu để trễ hơn nữa thì câu chuyện sẽ chuyển biến thành ung thư dạ dày. "Tập năm mấy là đã có dấu hiệu nôn rồi, mà phải chi lúc đó chịu đi bệnh viện, bác sĩ cho thuốc rồi vừa uống vừa làm cũng được nhưng tôi cứ tự tin là không sao, mình khỏe mà, cứ làm đi. Tôi chủ quan về sức khỏe, tôi bỏ ăn rồi tới khi bệnh lại coi là chuyện nhỏ. Tới khi vào bệnh viện thì trễ rồi."

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trong tạo hình nhân vật Vy

Nghe lại những chia sẻ cũ của Ngọc Trinh, khán giả càng xót xa và nể phục nữ diễn viên, một người luôn cố gắng để hoàn thành công việc và trách nhiệm của mình. Nếu năm đó, Ngọc Trinh không quá chủ quan thì có lẽ khán giả đã được xem một Mùi Ngò Gai thật sự trọn vẹn. Dù quá yêu, quá trân trọng vai diễn của mình nhưng vì bệnh tật, NS Ngọc Trinh buộc phải dừng vai, kết quả là từ phần 3 của bộ phim, một nữ diễn viên khác đã thay cô thể hiện vai Vy. Dù đó là một nữ diễn viên xinh đẹp, duyên dáng, tài giỏi nhưng trong lòng khán giả, Vy chỉ có thể là nghệ sĩ Ngọc Trinh.