Nữ diễn viên này lao đao vì xảy ra tranh chấp tình - tiền với bạn trai đại gia.

Tháng 8/2026, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm bàn tán khi lộ hợp đồng mang thai hộ rồi vướng tranh chấp tiền sính lễ với bạn trai Tôn Vũ Thần - Chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Tôn Vũ Thần đã đăng tâm thư 6.000 chữ bóc phốt Cảnh Điềm đào mỏ, vẽ chuyện nhờ người mang thai hộ để đòi anh 50 triệu USD (1.301 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, doanh nhân hộ Tôn còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền khoảng tiền 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Đến ngày 16/11, tờ Sohu đưa tin Cảnh Điềm hiếm hoi lộ diện sau ồn ào tình - tiền với tình cũ đại gia. Cô vừa được trông thấy kín đáo đi ăn lẩu cùng bạn thân, tay ôm khư khư chiếc bình giữ nhiệt đựng nước ấm.

Cảnh Điềm lộ hợp đồng mang thai hộ, dính scandal chia tay đòi quà với đại gia tiền số Tôn Vũ Thần. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên kín đáo đi ăn cùng bạn thân. Ảnh: Sohu.

Theo các nguồn tin, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đang đau đầu về vấn đề tiền bạc. Do căn hộ hạng sang view sông ở Thượng Hải (Trung Quốc) mãi không bán được, người đẹp vẫn chưa có tiền để trả cho Tôn Vũ Thần. Chưa kể, vì ảnh hưởng tiêu cực của scandal đời tư, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng trì trệ, không được mời đóng phim hay quay quảng cáo mới trong 3 tháng qua. Vì lo nghĩ chuyện tiền nong, Cảnh Điềm ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi trông thấy.

Cảnh Điềm sút cân vì lo nghĩ chuyện tiền bạc. Cô cần gom 117 tỷ đồng để trả cho tình cũ đại gia. Ảnh: Sohu.

Cảnh Điềm là 1 trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Trung Quốc. Ngay khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đậm khí chất cổ điển và sang trọng. Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. "Cảnh Điềm chẳng có khoảnh khắc xấu nào trong cuộc đời. Đố ai có thể dửng dưng trước nhan sắc của cô ấy", khán giả bình luận trên Sina. Nhan sắc Cảnh Điềm từng được ví là sánh ngang "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Tại showbiz Trung Quốc, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Nhờ ngoại hình sáng giá, Cảnh Điềm có sự nghiệp thuận lợi hơn người. Ngay từ khi đặt chân vào showbiz, dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cô đã được các nhà sản xuất o bế. Nữ diễn viên này liên tục góp mặt trong dự án phim ảnh kinh phí khủng, đóng cặp với những tài tử hàng đầu như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Tôn Hồng Lôi, Chân Tử Đan...

Tuy nhiên, hình ảnh cao sang, phú quý của nữ diễn viên đã hoen ố khi cô liên tiếp với scandal đời tư. Vài năm trở lại đây, người đẹp hết lộ chuyện được đại gia hậu thuẫn, bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa quay lén và bán ảnh nhạy cảm rồi bị tỷ phú Tôn Vũ Thần chia tay đòi quà. Những scandal tình ái nối tiếp nhau khiến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Từ một "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" sở hữu nhan sắc vạn người mê cùng sự nghiệp rực rỡ, Cảnh Điềm lại tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt, trượt dài trong bết bát và lao dốc không phanh chỉ vì những ồn ào tình ái tai tiếng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu