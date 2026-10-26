Tình báo Ukraine tiết lộ thiết bị Nga sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố danh sách khoảng 30 thiết bị công nghiệp nhập khẩu được sử dụng trong chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga, cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ nước ngoài.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết đã xác định được các doanh nghiệp và thiết bị nước ngoài được Nga sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo. Thông tin được công bố trên cổng dữ liệu War&Sanctions, trong đó liệt kê khoảng 30 thiết bị công nghiệp nhập khẩu có liên quan đến các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng vũ khí của Nga.

Theo cơ quan này, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ nước ngoài và chưa thể thay thế hoàn toàn thiết bị nhập khẩu bằng các sản phẩm nội địa.

Ảnh minh hoạ.

Các doanh nghiệp Nga được cho là sử dụng máy móc sản xuất tại Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Italy,... để chế tạo tên lửa đạn đạo cùng nhiều linh kiện quan trọng, như máy đo độ cao, bề mặt điều khiển khí động học và con quay hồi chuyển.

Một ví dụ được tình báo Ukraine nêu ra là trung tâm gia công năm trục GX-650 do Hyper Machine Tool sản xuất. Thiết bị này được sử dụng tại Nhà máy Votkinsk của Nga, cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc hệ thống Iskander-M và các thành phần liên quan đến tên lửa không đối đất Kh-47M2 Kinzhal.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng các trung tâm gia công tiện và phay Shtral để sản xuất thiết bị điện tử phục vụ tên lửa Iskander-M.

Hồi tháng 8, Ukraine đã áp đặt bốn gói trừng phạt mới nhằm vào các thành phần trong hệ thống hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ban hành các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Nga sản xuất tên lửa đạn đạo, đồng thời cung cấp thiết bị và linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này, bao gồm lĩnh vực máy bay không người lái, máy bay quân sự, xe bọc thép và hệ thống tên lửa.