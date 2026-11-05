Tình báo Ukraine tiết lộ khả năng sản xuất tên lửa khủng khiếp của Nga

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thông tin Nga có khả năng sản xuất hơn 200 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mỗi tháng.

Báo cáo của HUR được công bố trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công tên lửa trên khắp Ukraine, tập trung vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và công trình năng lượng. Theo HUR, trong tổng công suất sản xuất tên lửa ước tính mỗi tháng, Nga có thể chế tạo tới 110 tên lửa đạn đạo.

“Nga vẫn duy trì kho dự trữ lớn nhiều loại tên lửa tầm xa và tiếp tục đẩy mạnh sản xuất...”, HUR cho biết trong bài đăng trên Telegram.

Tên lửa Iskander-M của Nga được phóng tại bãi thử. (Ảnh: Wikimedia)

Tính đến tháng 10, Nga được cho là đang sở hữu khoảng 700 tên lửa đạn đạo cùng hàng nghìn tên lửa hành trình thuộc nhiều chủng loại. HUR không tiết lộ phương pháp thu thập những số liệu này. Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ thêm trong số đó có khoảng 115 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M.

HUR cũng nhận định Nga có thể đang sở hữu hơn 120 tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Loại vũ khí này vốn được thiết kế để tấn công và phá hủy tàu chiến nhưng ngày càng được sử dụng trong những đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra khi Nga liên tục gia tăng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine, chủ yếu nhắm đến cơ sở hạ tầng trọng yếu trong chiến dịch tập kích năng lượng mới.

Trong khi đó, Ukraine ngày càng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Tần suất tập kích gia tăng cũng khiến hệ thống phòng không nước này phải hoạt động trong tình trạng quá tải.

Hôm 3/11, Nga tiến hành đợt tập kích lớn nhất trong năm nay nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine với mục tiêu gồm trạm biến áp, mạng lưới truyền tải điện và nhà máy điện tại 9 khu vực trên cả nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga phóng 17 tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong đêm. Theo Không quân Nga, chỉ có 3 tên lửa trong số này bị đánh chặn.