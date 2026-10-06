Việc làm chủ sản xuất động cơ máy bay không người lái sẽ giúp Nga tăng mạnh sản lượng trong thời gian ngắn.

Theo Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), Nga đã bắt đầu thay thế các động cơ phản lực turbo của Trung Quốc trong những phiên bản mới nhất của máy bay không người lái Geran bằng các động cơ sản xuất trong nước tại Tatarstan.

Cơ quan này giải thích thêm, các máy bay không người lái mới cũng sử dụng đầu đạn xuyên giáp (KRSN), được thiết kế để phá hủy cầu và cột truyền tải điện.

"Một thay đổi khác là hệ thống dẫn đường tự động mới có tên Susanin, sẽ so sánh hình ảnh từ cảm biến quang học với dữ liệu được nạp trước, từ đó điều chỉnh lộ trình đến mục tiêu mà không cần sự điều khiển từ bên ngoài", đại diện GUR nói thêm.

Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cũng báo cáo việc sử dụng một thiết bị đo từ trường do Mỹ sản xuất, nhằm mục đích cải thiện độ chính xác của hệ thống định vị tự hành.

Máy bay không người lái cảm tử của Nga hiện đã sử dụng động cơ nội địa.

Cần nhắc lại trong những ngày gần đây, Quân đội Nga thường xuyên tấn công các cột điện và cầu vượt sông Dnieper ở Kyiv. Thực tế này đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong văn phòng của Tổng thống Zelensky.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây "phản ứng thích đáng" trước các cuộc tấn công của Quân đội Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo trước với Phủ Tổng thống Ukraine rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Giới chức quân sự Nga giải thích sự cần thiết phải tiến hành bước đi trên nhằm đáp trả những tuyên bố gần đây của ông Zelensky về ý định tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là máy bay không người lái phản lực hiện đã trở thành phương tiện phá hoại chính được Quân đội Nga sử dụng để gây hại cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Ukraine.

Đồng thời, Ukraine đã nhiều lần phàn nàn tình trạng thiếu động cơ cần thiết do nước ngoài cung cấp đang cản trở việc tăng cường sản xuất máy bay không người lái đánh chặn phản lực của riêng mình.