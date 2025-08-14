Tình báo Ukraine hé lộ thông tin quan trọng về chuỗi sản xuất UAV và tên lửa Nga

Mở rộng sản xuất máy bay không người lái

Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskyi cho biết : "Nga có kế hoạch sản xuất gần 80.000 máy bay không người lái tấn công trong năm 2025. Con số này bao gồm 40.000 chiếc Geran-2, 5.700 chiếc Harpiya-1 và khoảng 34.000 chiếc Gerbera cùng các UAV mồi nhử khác".

Theo ông Vadym Skibitskyi, Nga đẩy mạnh sản xuất nhờ việc vận hành thêm các dây chuyền tại Izhevsk và Yelabuga.

Quan chức Ukraine lưu ý rằng, Nga đang tìm cách thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu trong việc sản xuất máy bay không người lái. Trong đó, khung máy bay, động cơ và hệ thống dẫn đường (trừ chip và vi điện tử) đã được sản xuất trong nước.

"Nga đang cố gắng tự chủ trong việc sản xuất loại vũ khí này. Họ có tiềm năng, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn mọi kế hoạch đó, không để sản lượng tăng lên, và nếu có thể, phá hủy ngay các cơ sở sản xuất UAV”, ông Skibitskyi nhấn mạnh.

Trước đó, tờ Defense Blog đưa tin, Nga đã xây dựng một ngành công nghiệp máy bay không người lái phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong thời gian ngắn, bất chấp việc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nga tập trung vào các mẫu vũ khí được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế, bằng việc tăng sản lượng các loại vũ khí, như: UAV tuần kích, UAV điều khiển qua cáp quang theo góc nhìn thứ nhất (FPV), UAV đánh chặn, xuồng không người lái trên biển và các nền tảng robot mặt đất.

Đặc biệt, Nga đã thành công trong sản xuất các hệ thống vũ khí tấn công giá rẻ ở cấp chiến thuật, tầm hoạt động 20-50 km như Lancet, Molniya và Knyaz Vandal Novgorodsky; cũng như ở cấp độ chiến lược, tầm hoạt động từ 500 km trở lên, gồm Geran và Harpiya.

Tên lửa Nga chính xác và cơ động hơn

Theo Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, hoạt động sản xuất tên lửa ở Nga rất khó lường. Tất cả các tên lửa sau khi được sản xuất sẽ ngay lập tức được đưa vào sử dụng. Xu hướng này thể hiện rõ ở các dòng Kh-101, Kalibr và Kinzhal.

Quan chức này lưu ý, độ chính xác của tên lửa Nga đã được cải thiện. Ông cho biết, trước đây, khi tiến hành tấn công sân bay ở Starokostiantyniv, vùng Khmelnytskyi, tên lửa Kinzhal có sai số mục tiêu trong khoảng từ 3 đến 15 km, điều này có thể do các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như việc Nga chưa thể tự phát triển hệ thống dẫn đường. Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã thay đổi, các dòng tên lửa của Nga đã trở nên chính xác và cơ động hơn.