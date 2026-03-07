Tình báo Ukraine gây thiệt hại nặng cho tổ hợp phòng không S-500 của Nga

Trong video của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) về kết quả hoạt động của đơn vị "Prymary" trong tháng 2, cho thấy một trong những mục tiêu giá trị bị máy bay không người lái tấn công cảm tử phá hủy được xác định là trạm radar 98L6 Yenisei mới nhất của Nga thuộc hệ thống phòng không S-500 Prometheus.

Họ đã thông báo điều này trên kênh Telegram của mình. Trong bản gốc, nó đã bị ký nhầm là radar 96L6 của tổ hợp S-400, nhưng sau đó khi phân tích các đặc điểm hình ảnh của vật thể cho thấy nó không phù hợp với cấu hình của khí tài nói trên. Thay vào đó, các yếu tố thiết kế đặc trưng, tương ứng với radar 98L6 Yenisei đã được nhận diện.

Vào tháng 8/2025 đã xảy ra một tình huống tương tự, khi đó radar 98L6 Yenisei ban đầu cũng được xác định là 96L6 từ hệ thống phòng không S-400, chỉ sau đó phía Ukraine mới nhận ra họ đã phá hủy mục tiêu giá trị hơn nhiều.

Radar 98L6 Yenisei của tổ hợp phòng không S-500 bị phá hủy trong cuộc tập kích mới nhất.

Trạm radar 98L6 Yenisei là một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus, được thiết kế để nhận diện mục tiêu đạn đạo và khí động học. Các cuộc thử nghiệm chính thức của khí tài này đã diễn ra vào năm 2020 - 2021.

Hệ thống radar nói trên được xây dựng dựa trên ăng-ten mảng pha quét chủ động (AESA) đa thành phần.

Các nguồn tin của Nga tuyên bố rằng trạm này có khả năng theo dõi các mục tiêu siêu thanh ở độ cao lên đến khoảng 120km. Tốc độ mục tiêu mà radar bám bắt được theo tuyên bố là lên đến 4.800m/s.

Trong tương lai, phía Nga cho rằng trạm radar này sẽ được nâng cấp theo dõi các vật thể bay ở tốc độ lên đến 7.000m/s, bao gồm cả những mục tiêu ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Cần nhớ rằng, theo tuyên bố của giới chức quân sự Nga, hệ thống S-500 cấp lữ đoàn đầu tiên đã được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021.

Vào tháng 12/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố rằng trung đoàn đầu tiên được trang bị đầy đủ hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus hiện đại nhất đã chính thức đi vào hoạt động chiến đấu trên bán đảo Crimea.