Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) - ông Vasyl Malyuk, đã tuyên bố như vậy trong một cuộc họp báo. Theo trang Ukrinform, một công trình phát triển tên lửa mới của Nga đã bị phá hủy tại một bãi huấn luyện quân sự ở phía Tây Bắc vùng Astrakhan.

"Chúng tôi chưa bao giờ công bố điều này trước đây, nhưng chúng tôi có thể nói ngắn gọn rằng một trong ba tổ hợp Oreshnik đã bị tiêu diệt thành công trên lãnh thổ của họ, tại Kapustin Yar, bởi lực lượng của GUR (Cục Tình báo Trung ương của Bộ Quốc phòng), SBU và SZR (Cơ quan Tình báo Đối ngoại)", ông Malyuk nói.

Ông Malyuk khẳng định "việc tiêu diệt đã đạt 100%" và lưu ý rằng chiến dịch này không hề được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào, việc phá hủy tổ hợp Oreshnik chỉ được báo cáo riêng cho Tổng Tư lệnh Tối cao - Tổng thống Zelensky. Ngoài ra theo người đứng đầu SBU, một số tổng thống của các nước khác đã biết về việc này.

"Vào thời điểm đó, cái tên Oreshnik chưa được nhiều người biết đến hoặc sử dụng, và người Nga lúc đó cũng không thực sự coi đó là mối đe dọa. Nếu tôi không nhầm, chúng tôi đã tiến hành chiến dịch thành công này vào mùa hè năm kia", ông Malyuk nói thêm.

Mô hình tổ hợp tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik trong phòng làm việc của Tổng thống Lukashenko.

Vào cuối tháng 9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã "vô tình" cho thấy hình ảnh hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga.

Một mô hình tổ hợp tên lửa di động đã được phát hiện trong văn phòng làm việc của ông. Theo bức ảnh, đạn tên lửa Oreshnik được lắp trên khung gầm xe tải việt dã với cấu hình 12x12, phương tiện có thể là MZKT-79291.

Giới truyền thông biết rằng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên RS-26 Rubezh.

Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu chi tiết rằng tên thật của tổ hợp này không phải Oreshnik mà là "Kedr".

Tên lửa có 6 đầu đạn lớn, mỗi đầu đạn lớn lại được trang bị 6 đầu đạn con. Tốc độ ở giai đoạn cuối của quỹ đạo đạt trên Mach 11.

Các cuộc thử nghiệm tổ hợp tên lửa Kedr được tổ chức tại bãi thử Kapustin Yar vào tháng 10 năm 2023 và tháng 6 năm 2024.