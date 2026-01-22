Tình báo Ukraine đã nắm được thiết kế và nhà sản xuất tên lửa Iskander-K?

Thông tin này được cơ quan báo chí của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đưa ra.

Sau đó chuyên mục "Phương tiện hủy diệt" của cổng thông tin War&Sanctions đã công bố một mô hình 3D tương tác và danh sách các doanh nghiệp sản xuất tên lửa hành trình chiến thuật 9M727 từ tổ hợp Iskander-K.

Nhà sản xuất chính là Cục Nghiên cứu và Thiết kế Novator thuộc Tập đoàn Almaz-Antey.

Ngoài ra chuỗi sản xuất còn bao gồm 39 doanh nghiệp Nga và 1 công ty Belarus, đảm bảo sản xuất đầu đạn, động cơ phản lực và các bộ phận của nó, hệ thống định vị vệ tinh và quán tính, cũng như các thiết bị và linh kiện điện tử khác.

Điều đặc biệt quan trọng là 8 trong số 41 công ty vẫn chưa bị các quốc gia thuộc liên minh trừng phạt áp đặt lệnh hạn chế.

Trong số đó có Nhà máy Electropribor ở Tambov (nhà sản xuất hệ thống dẫn đường quán tính GIB-123-4), Công ty cổ phần "Công nghệ cao" (nhà sản xuất máy phát khí GTT-37.000 cho động cơ phản lực TRDD-50B) và Nhà máy Cơ điện Volga (nhà cung cấp linh kiện cho các trạm gây nhiễu chủ động 9B914).

Ngoài ra, tên lửa này sử dụng linh kiện từ các quốc gia châu Âu cũng như đồng minh của Mỹ, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Trung Quốc.

Thiết kế tên lửa hành trình Iskander-K.

Iskander-K là một tên lửa hành trình thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, đặc trưng bởi khả năng có thể bay ở độ cao thấp bằng cách sử dụng radar và hệ thống dẫn đường quán tính, khiến cho các hệ thống phòng không khó phát hiện ra nó.

Nhờ động cơ phản lực, tên lửa này có tầm bắn khoảng 500 km.

Iskander-K được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác cao - vệ tinh (GPS/GLONASS) và quán tính - đảm bảo vòng tròn sai số thấp khi tấn công mục tiêu. Tên lửa này có thể mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.