Theo một nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ, Alphabet Inc đang trong tiến trình đàm phán nâng cao để mua lại công ty Wiz từ người sáng lập Assaf Rappaport - một cựu sĩ quan của đơn vị quân đội 8200 nổi tiếng. Đây là đơn vị đã lập được thành tích trong việc tạo ra các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ.

Khi cuộc chiến ở Gaza đè nặng lên nền kinh tế Israel, thỏa thuận này nhấn mạnh khả năng phục hồi của ngành công nghệ, chiếm khoảng 20% sản lượng của đất nước Do Thái và khoảng 15% việc làm. Nó cũng nêu bật vai trò của quân đội Israel trong việc phát triển một trong những lĩnh vực thành công nhất của đất nước này.

Cùng với các trường đại học, các đơn vị công nghệ và tình báo quân sự của Israel, chẳng hạn như 8200, đã cung cấp lãnh đạo cho hàng trăm công ty khởi nghiệp công nghệ, giúp biến Israel thành nơi được nhiều người coi là trung tâm công nghệ số 2 trên toàn cầu sau Thung lũng Silicon. Đơn vị 8200 thuộc Tổng cục Tình báo quân sự, còn được gọi là Đơn vị Quốc gia Tình báo Tín hiệu Israel (ISNU). Khi nói về lực lượng nòng cốt tác chiến mạng của Israel chắc chắn không thể thiếu Đơn vị 8200, có chức năng tương tự như Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Check Point Software Technologies, Nice , Palo Alto Networks, CyberArk, Wix và Waze - được Google mua lại với giá 1 tỷ USD - là một số công ty có người sáng lập là quân nhân.

Ông Rappaport ghi nhận thành công của quân đội Israel và từng gọi đơn vị 8200 là "trường dạy khởi nghiệp tốt nhất".

Ông Rappaport từng phục vụ trong quân đội Israel cùng với những “người bạn quân đội” Yinon Costica, Roy Reznik và Ami Luttwak - những người mà đã cùng ông ấy đồng sáng lập công ty bảo mật đám mây Adallom trước đây của mình vào năm 2012 và họ đã bán cho Microsoft ba năm sau đó với giá 320 triệu USD.

Vào năm 2020, khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID, bốn người trên đã thành lập công ty bảo mật mạng đám mây Wiz, nhanh chóng xây dựng nó thành một công ty được định giá 12 tỷ USD sau vòng cấp vốn 1 tỷ USD vào tháng 5 năm nay.

Ông Gili Raanan, người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Cyberstarts và là đối tác chung tại Sequoia Capital, đã nói về các đơn vị tình báo Israel như sau: “Theo một cách nào đó, họ giống như nuôi hổ rồi thả chúng về tự nhiên”.

Ông Gili Raanan cho biết việc xuất thân từ một đơn vị tình báo ưu tú không phải là một yêu cầu đối với ông ấy khi đầu tư, tuy nhiên, "90% đến 95% đội ngũ mà tôi thấy được tạo thành từ sinh viên tốt nghiệp tham gia đơn vị 8200."

"Vì vậy, dù tôi có xem xét điều đó hay không thì đó cũng chính là nguồn nhân tài mà tôi đang cần", ông Raanan nói thêm.

Ông Raanan - người từng là nhà đầu tư ban đầu ở cả Adallom và Wiz - hiện có trụ sở chính tại New York với bộ phận R&D ở Tel Aviv, cho biết một phần lý do là do tính chất tự do, trọng dụng nhân tài của đơn vị, cho phép sinh viên tốt nghiệp của họ chuyển sang thế giới khởi nghiệp một cách suôn sẻ sau khi họ kết thúc thời gian phục vụ trong đơn vị.

Ông Dror Bin, giám đốc điều hành của Cơ quan Đổi mới Israel cho biết, trong khi Israel bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sau trung học, các đơn vị tình báo có quyền từ chối trước để họ "có thể sàng lọc những người giỏi nhất".

8200 là đơn vị thu thập thông tin chính của quân đội, nơi các binh sĩ 18-21 tuổi phát triển và sử dụng các công cụ để thu thập thông tin rồi chuyển cho các quan chức cấp cao. Đó là phiên bản của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ của Israel.