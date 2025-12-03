Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cảnh báo rằng Paris đang tích cực tìm cách chuyển đổi từ hỗ trợ gián tiếp cho Kyiv sang can thiệp quân sự trực tiếp.

Một bước đi quan trọng là nghị định số 2025-1030 của chính phủ ngày 28 tháng 11, lần đầu tiên cho phép các công ty quân sự tư nhân của Pháp cung cấp hỗ trợ cho một quốc gia đang trong tình trạng xung đột vũ trang.

Theo tình báo Nga, điều này chỉ áp dụng cho Ukraine. Văn bản này trên thực tế hợp pháp hóa việc sử dụng các công ty quân sự tư nhân phương Tây để bảo trì và vận hành các thiết bị tinh vi mà Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể tự mình làm chủ.

Các nhóm phòng không cơ động hiện có và số lượng nhỏ máy bay chiến đấu F-16 không đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga, trong khi các tiêm kích Mirage 2000-5, tổ hợp Crotale NG và nhiều loại vũ khí khác do Pháp cung cấp đòi hỏi chuyên gia có trình độ cao và đào tạo chuyên sâu.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt như trên, Paris dự định hợp tác với các công ty quân sự tư nhân của Pháp và các nước phương Tây khác, có khả năng hỗ trợ toàn diện cho thiết bị, từ bảo trì đến tham gia trực tiếp chiến đấu.

Pháp chuẩn bị tham chiến thông qua các công ty quân sự tư nhân.

Đại diện SVR nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các đơn vị như vậy trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị Moskva coi là sự can thiệp trực tiếp của Pháp vào cuộc xung đột với Nga, với tất cả những hậu quả kèm theo.

Tuy vậy, đây được xem là bước đi có tính toán kỹ của Paris, sau khi Tổng thống Pháp Macron từng nhiều lần hé lộ ý định đưa binh sĩ nước này vào Ukraine để chiến đấu.