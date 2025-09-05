Ngày 4 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) báo cáo rằng Thủ tướng Đức đã ra lệnh che giấu sự tham gia của Berlin trong việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine càng nhiều càng tốt. Điều này được nêu trong một tuyên bố của SVR, đăng tải trên các phương tiện truyền thông Nga.

Theo thông tin tình báo, Đức đang tìm cách tránh công khai việc tham gia chuyển giao vũ khí chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại giao và chính trị.

Trước đó vài tháng, Đức đã chính thức bắt đầu che giấu thông tin về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều mà theo các nguồn tin phương Tây, được thực hiện nhằm tạo hiệu ứng bất ngờ cho lực lượng vũ trang Nga.

Vào thời điểm công bố, cả chính quyền Berlin và Bộ Quốc phòng Đức đều chưa bình luận về tuyên bố của SVR.

Chưa rõ Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình Taurus của Đức hay chưa?

Cần nhắc lại vào tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này chưa thể bàn giao cho Ukraine các tên lửa tầm xa Taurus, bất chấp những yêu cầu liên tục từ Kyiv.

Để "xoa dịu" đối tác, một thỏa thuận đã được ký kết giữa ngành công nghiệp và Bộ Quốc phòng Ukraine, hợp đồng do Đức tài trợ liên quan đến việc sản xuất tên lửa, các bên đã thống nhất về chương trình này vào tháng 5 năm nay.

Nhưng ở chiều ngược lại, Thiếu tướng Christian Freuding - người đứng đầu bộ phận đặc trách Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ dự kiến cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa đầu tiên cho Ukraine vào cuối tháng 7, có thể báo cáo của SVR dựa trên dữ liệu này.

Tên lửa hành trình Taurus KEDP 350 do Đức chế tạo.