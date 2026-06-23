Tình báo Latvia báo động: Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công hỗn hợp vào sườn đông NATO

Bất kỳ hành động quân sự nào của Nga tại những khu vực này cũng có thể đặt ra thách thức đối với các cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên diện rộng.

Tình báo Latvia cảnh báo Nga có thể tấn công

Cơ quan tình báo Latvia cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị các hành động tấn công nhằm vào các quốc gia Baltic hoặc Ba Lan, bao gồm sử dụng máy bay không người lái hoặc các hình thức tác chiến hỗn hợp khác, nhằm gây áp lực buộc các nước NATO giảm hoặc chấm dứt hỗ trợ Ukraine.

"Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự nhằm vào các nước Baltic hoặc Ba Lan. Đây không phải là một cuộc xung đột thông thường, bởi hiện Nga chưa có đủ năng lực để tiến hành điều đó, mà có thể là các cuộc tấn công hỗn hợp như tên lửa, máy bay không người lái hoặc các hành động khác nhằm gửi đi thông điệp: hãy ngừng hỗ trợ Ukraine, nếu không các bạn sẽ tự chuốc lấy rắc rối", cơ quan tình báo Latvia nói với Fox News ngày 22/6.

Tình báo Latvia cảnh báo Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự có thể nhắm vào các quốc gia Baltic hoặc Ba Lan. Ảnh: Fox News

Các quốc gia Baltic và Ba Lan đều là thành viên NATO. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ hành động quân sự nào của Nga tại những khu vực này cũng có thể nhanh chóng đặt ra thách thức đối với các cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên diện rộng.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang cân nhắc mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine cũng như các biện pháp tăng cường trừng phạt đối với Moscow.

Theo cơ quan tình báo Latvia, Nga không chỉ tìm cách gây sức ép buộc các nước NATO giảm hỗ trợ Ukraine mà còn có nguy cơ đưa ra những quyết định dựa trên các đánh giá sai lệch từ chính hệ thống của mình, làm gia tăng khả năng Moscow đánh giá sai quyết tâm của phương Tây.

Cơ quan này cũng nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây đang tạo ra những tác động thực sự bên trong nước Nga, bất chấp các tuyên bố công khai từ Moscow rằng nước này đã thích ứng được với sức ép.

"Nga công khai tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt không có tác dụng, nhưng các đánh giá nội bộ của chính họ cho thấy điều ngược lại", cơ quan tình báo Latvia nói. "Các biện pháp này có thể không làm thay đổi tư duy của Moscow, nhưng đang hạn chế nguồn lực tài chính của Nga, qua đó thu hẹp các lựa chọn và buộc nước này phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến tuyển quân, chi tiêu quân sự và sức ép đối với doanh nghiệp."

Latvia: Nga đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý

Đánh giá trên được đưa ra cùng thời điểm Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Latvia (SAB) công bố báo cáo công khai về việc Nga đang đẩy mạnh cái gọi là "cuộc chiến pháp lý" nhằm vào phương Tây.

Theo báo cáo, Moscow đang sử dụng hệ thống tòa án, các khiếu nại pháp lý và các thể chế quốc tế để gây sức ép lên các chính phủ phương Tây, làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine và tạo cơ sở để biện minh cho những hành động cứng rắn hơn.

Tình báo Latvia cảnh báo Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự có thể nhắm vào các quốc gia Baltic hoặc Ba Lan. Ảnh: Fox News

Báo cáo cho biết Nga đang nghiên cứu kinh nghiệm của Iran trong việc thách thức các lệnh trừng phạt của phương Tây thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Theo Cục Bảo vệ Hiến pháp Latvia, các chuyên gia Nga đã phân tích vụ kiện mà Iran đệ trình chống lại Mỹ tại Tòa án Công lý Quốc tế năm 2016 và đang tìm cách áp dụng những chiến thuật tương tự đối với các nước phương Tây.

"Muốn thúc đẩy Nga chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có thể chấp nhận được đối với Ukraine và phương Tây, các biện pháp trừng phạt vẫn là công cụ phù hợp. Chúng ta cần gia tăng áp lực quốc tế đối với Nga thông qua các lệnh trừng phạt", cơ quan tình báo Latvia nhấn mạnh.

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Latvia cũng cảnh báo Nga đã chuẩn bị hồ sơ kiện các nước Baltic lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc, với cáo buộc các nước này phân biệt đối xử với người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga.

Tuy nhiên, cơ quan tình báo Latvia cho rằng hiện chưa có mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với nước này.

Cơ quan này cho biết: "Hiện tại, không có mối đe dọa quân sự nào đối với Latvia. Chúng tôi không lo ngại về một cuộc xâm lược toàn diện trong thời điểm hiện nay. Ngay cả khi chiến sự tại Ukraine kết thúc hôm nay, Nga cũng sẽ cần từ ba đến năm năm để khôi phục đủ năng lực quân sự. Điều khiến chúng tôi quan ngại lúc này là các hành động khiêu khích như máy bay không người lái, tên lửa và những hình thức tấn công hỗn hợp khác".