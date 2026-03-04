Tình báo Israel: Vô hiệu hóa "đôi mắt" Iran trước, tiết lộ vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu từ 1.000 km

Quan chức tình báo Israel: Vô hiệu hóa đôi mắt trước tiên

Sáng thứ Bảy, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang ở trên mặt đất tại dinh thự của mình. Ông thường xuống hầm trú ẩn vào ban đêm, khi các cuộc tấn công của Israel có thể xảy ra.

Nhưng lần này, cuộc tấn công bất ngờ giữa ban ngày đã khiến lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng và là đòn mở màn trong cuộc chiến giữa Israel và Mỹ với Iran.

Vị trí của Lãnh tụ tối cao Khamenei khi cuộc không kích xảy ra

7:30 sáng: Cất cánh

Máy bay F-15 của Israel và các máy bay khác cất cánh vào khoảng 7:30 sáng giờ Iran để tấn công mục tiêu được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất của họ.

Hơn hai thập kỷ qua, Đơn vị 8200, một đơn vị tình báo bí mật của Israel chuyên về nghe lén điện thoại và các hoạt động mạng, đã theo dõi Khamenei và giới lãnh đạo cấp cao của Iran, lập bản đồ các hoạt động và thói quen hàng ngày của họ. Các nhà phân tích đã giám sát các cuộc liên lạc của các quan chức cấp cao, ngày càng dựa vào trí tuệ nhân tạo để sàng lọc một lượng lớn các cuộc gọi bị nghe lén.

Theo một người quen thuộc với vấn đề này, Israel đã xâm nhập vào các camera giao thông trên khắp thủ đô Tehran của Iran để thu thập thông tin theo thời gian thực. Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) đã chia sẻ thông tin với Israel.

Vào thứ Bảy, họ đã biết được các cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao và việc ông Khamenei sẽ ở nhà riêng vào sáng hôm đó cùng với các thành viên gia đình, theo những người quen thuộc với chiến dịch và một quan chức an ninh Israel.

Điều quan trọng là duy trì yếu tố bất ngờ.

9:40 sáng: Các cuộc tấn công bắt đầu

Bên cạnh đó, đi kèm với việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran thông qua sự kết hợp giữa các cuộc tấn công mạng, máy bay không người lái tầm thấp và đạn bắn chính xác từ bên ngoài biên giới Iran, phá hủy các radar của các bệ phóng tên lửa. Sự phối hợp này là chưa từng có tiền lệ.

"Chúng tôi đã vô hiệu hóa đôi mắt của họ trước tiên", một quan chức tình báo cho biết.

Vũ khí vượt tầm với hệ thống phòng không Iran

Cả trong cuộc chiến tháng 6 năm ngoái và hiện tại, các phi công Israel đã sử dụng một loại tên lửa đặc biệt có tên là Sparrow, có khả năng bắn trúng mục tiêu nhỏ như một chiếc bàn ăn từ khoảng cách hơn 1.000 km - nằm ngoài tầm với của bất kỳ hệ thống phòng không nào.

Khoảng 9:40 sáng, hàng chục loại vũ khí của Israel được phóng từ máy bay chiến đấu F-15, bao gồm cả tên lửa Blue Sparrow, bắt đầu tấn công các mục tiêu.

Các tên lửa được phóng từ khoảng cách xa. Quỹ đạo bay cao đã làm các lãnh đạo cấp cao đang họp trong khu phức hợp ở Tehran ngạc nhiên.

Các tên lửa không đối đất đã tấn công chính xác.

Khoảng 9:45 sáng giờ địa phương, người dân khắp Tehran đang chứng kiến khói bốc lên từ khu phức hợp của nhà lãnh đạo.

Khói bốc lên từ nơi các lãnh đạo cấp cao Iran họp. Ảnh: Reuters

Sau đó, cả Mỹ và Israel bắt đầu tấn công hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng quân sự khác của Iran. Hải quân Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa Himars, tiến hành các cuộc tấn công trên khắp miền nam Iran và đánh chìm các tàu chiến của Hải quân Iran - tấn công hơn 1.000 mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên.

Israel đã điều động 200 máy bay chiến đấu, gần như toàn bộ lực lượng không quân của nước này, nhanh chóng tấn công 500 mục tiêu khác nhau, bao gồm các hệ thống radar và dò tìm, các khẩu đội phòng không, trung tâm chỉ huy, hệ thống tên lửa đất đối đất và các lãnh đạo cấp cao.

Vào lúc 17:47, hình ảnh vệ tinh ghi lại những đám cháy âm ỉ tại khu phức hợp, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo rộng lớn, một khu phức hợp tổng thống và dinh thự của nhà lãnh đạo Iran.

Ông Khamenei đang ở trên mặt đất tại dinh thự của mình cùng gia đình trong suốt các cuộc tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực đó chịu thiệt hại rõ rệt nhất.

Các cuộc tấn công cũng làm thiệt mạng các quan chức cấp cao - bao gồm cố vấn của ông Khamenei, Ali Shamkhani, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Thứ trưởng Tình báo Sayed Yahya Hamidi, người đứng đầu cơ quan tình báo Jalal Pour Hossein và chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Mohammad Pakpour, theo một quan chức an ninh Israel.