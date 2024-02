Các tay súng IS. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của INIS, sau nhiều năm theo dõi, các nhân viên tình báo của Iraq đã bắt giữ được “hai kẻ chỉ huy nguy hiểm của IS có liên quan đến các tội ác khủng bố ghê tởm nhất ở Iraq”. Tuyên bố cho biết thêm các nhân viên tình báo đã đưa hai tên này ra trước công lý ở Iraq mà không đề cập đến nơi giam giữ.

Một trong hai tên bị bắt giữ là Issam Abd Ali Saedan, mật danh Abu Zaid, vốn chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động truyền thông của IS sau năm 2014 tại thành phố Fallujah, cách Baghdad khoảng 50 km về phía Tây. Abu Zaid cũng liên quan đến vụ tàn sát một binh sĩ Iraq ngoài việc liên quan tới nhiều tội ác khủng bố trong thành phố này sau năm 2014.

Tuyên bố cho biết thêm, kẻ bị bắt giữ thứ hai là Basheer Abd Ali Saedan, mật danh Abu Ahmed Etisalat. Tên này đã chỉ huy tất cả các hoạt động khủng bố của IS ở Fallujah sau năm 2014 và chịu trách nhiệm việc bảo mật và mã hóa thông tin liên lạc của các chỉ huy IS.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS đã ẩn náu tại các sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công du kích nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.