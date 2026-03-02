Tình báo Estonia: Quân đội Nga đang thay đổi hoàn toàn diện mạo

Như đã nêu trong báo cáo, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng đáng kể sản lượng từ năm 2022. Đặc biệt, sản lượng đạn pháo đã tăng gấp nhiều lần.

Ban đầu, Moskva đạt được sự tăng trưởng bằng cách đưa những dây chuyền chưa sử dụng trở lại hoạt động, nhưng sau đó, thành tựu mở rộng dựa trên các khoản đầu tư quy mô lớn vào toàn bộ chuỗi sản xuất đạn dược, từ luyện kim đến công nghiệp hóa chất và lắp ráp cuối cùng.

Lượng tiêu thụ đạn pháo biến động đáng kể trong suốt cuộc chiến. Vào mùa xuân năm 2022, con số này đạt 60.000 quả mỗi ngày trong các chiến dịch tấn công. Sau đó, dần ổn định ở mức 10.000 - 15.000 quả. Kho dự trữ được cho là lên tới 20 triệu quả đạn pháo, tên lửa đã cung cấp một nguồn lực đáng kể.

Đến năm 2025, tổng sản lượng đạt khoảng 7 triệu viên đạn: Cỡ nòng 122mm, 152mm và 203mm - 3,4 triệu viên (dành cho pháo binh); 100mm, 115mm và 125mm (dành cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh) - 0,8 triệu viên; 122mm, 220mm và 300mm (dành cho hệ thống pháo phản lực) - 0,5 triệu viên; 120mm và 240mm (dành cho súng cối) - 2,3 triệu viên.

Việc mua sắm số đạn dược này vào năm 2025 tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỷ rúp (10,9 tỷ euro). Hơn nữa, giá mỗi viên đạn ở Nga thấp hơn nhiều lần so với các nước phương Tây.

Theo ước tính của Tình báo Estonia, Nga đã nhập khẩu 5 - 7 triệu viên đạn từ Iran và Triều Tiên kể từ năm 2023. Quá trình này, cùng với việc mở rộng sản xuất trong nước, thậm chí đã cho phép Nga bổ sung kho dự trữ chiến lược của mình.

Sản xuất cũng đang được tiếp tục mở rộng, khi quá trình xây dựng lại và duy trì các nguồn dự trữ vẫn là yếu tố then chốt trong công tác chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai.

Quân đội Nga đang được hiện đại hóa mạnh mẽ.

Một trọng điểm khác trong phát triển quân sự là những tiến bộ đáng kể đạt được trong lĩnh vực hệ thống không người lái. Một binh chủng riêng biệt thuộc lực lượng vũ trang đã được thành lập vào năm 2025.

Cuộc cải cách dự kiến sẽ dẫn đến thành lập khoảng 190 tiểu đoàn hệ thống không người lái. Điều này sẽ được hỗ trợ bởi việc khởi động một dự án quốc gia đặc biệt nhằm đào tạo 1 triệu chuyên gia vào năm 2030.

Những gì đang triển khai sẽ tạo ra một nguồn nhân lực dài hạn, bao gồm các nhà điều hành, nhà phát triển, nhà thiết kế điện tử hàng không, chuyên gia truyền thông dữ liệu và chuyên gia trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá tình hình an ninh, Cơ quan Tình báo Estonia tin rằng Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào trong những năm tới. Họ cho rằng đây là do sự hợp nhất của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng, "buộc Điện Kremlin phải cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro".

"Tuy nhiên, các cuộc cải cách quân sự, bằng cách thay đổi diện mạo của Quân đội Nga, sẽ nâng cao hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này trong những năm tới. Để duy trì cán cân quyền lực, việc tiếp tục đầu tư vào quốc phòng là cần thiết để duy trì ưu thế cho NATO", tình báo Estonia kết luận.