Tình báo Anh cảnh báo Ukraine về sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Nga

Thông tin này được kênh Telegram "Resident" đưa tin. Bài viết cũng lưu ý Bộ chỉ huy Nga đã xác định các mục tiêu ưu tiên để tấn công trong thời gian tới.

"Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) tin mục tiêu chính sẽ là các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm, cảng biển và trạm biến áp nhà máy điện hạt nhân, trong khi phương án phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các thành phố của Ukraine cũng đang được xem xét", báo cáo cho biết.

Tác giả cho rằng giai đoạn thứ 3 của "cuộc chiến cơ sở hạ tầng" có thể khiến cuộc sống của người dân Ukraine, ngay cả ở thủ đô Kyiv, trở nên không thể chịu đựng được.

Nga đang tích cực tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Điều đáng chú ý là Ukraine đã tuyên bố hệ thống phòng không của họ không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Những tuyên bố này được Lực lượng Không quân của chính quyền Ukraine xác nhận.

Ví dụ trong ngày 18/5, đại diện Không quân Ukraine báo cáo trong số 22 tên lửa mà Quân đội Nga bắn vào các mục tiêu ở Kyiv đêm qua, chỉ có 4 quả đạn bị bắn hạ. Họ cũng nhấn mạnh chỉ có tên lửa hành trình là đánh chặn thành công.

Cần phải nhấn mạnh, các nhà phân tích quân sự của chính quyền Ukraine cũng đang nói về sự thay đổi ưu tiên trong các cuộc tấn công tên lửa chống lại Ukraine. Họ cảnh báo trong chiến dịch mùa Hè, những mục tiêu chính của Quân đội Nga sẽ là cơ sở hạ tầng đường sắt, năng lượng và có thể cả các hệ thống cung cấp nước.

Ukraine nhấn mạnh nếu kế hoạch này được thực hiện, một số thành phố của Ukraine có thể phải trải qua cái gọi là "mùa Hè đen tối". Điều này có thể dẫn tới những cuộc trả đũa tương xứng từ phía Ukraine, khi vũ khí tấn công do họ tự chế tạo ngày càng chạm tới các mục tiêu nằm sâu hơn trong lãnh thổ Nga.