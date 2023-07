Tỉnh Bách Nhiên từ quá khứ bị bỏ rơi khi lọt lòng đến ngôi sao hạng A

- 2010: (Giải thưởng) Nam diễn viên mới xuất sắc - LHP Điện ảnh sinh viên Bắc Kinh.

- 2011: (Đề cử) Nam diễn viên mới xuất sắc – LHP Kim Tượng Hong Kong lần thứ 30.

- 2015: (Đề cử) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - LHP Kim Kê.

- 2016: (Đề cử) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - LHP Bách Hoa.

- 2016: Tencent Star Award - Diễn viên điện ảnh được hoan nghênh nhất.

- 2016: (Giải thưởng) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Liên hoan phim Trung Quốc Trường Xuân lần thứ 13.

- 2017: (Giải thưởng) Nam diễn viên xuất sắc nhất - Netease Attitude Awards.

- 2018: (Giải thưởng) Nam diễn viên điện ảnh của năm - Esquire Man At His Best Awards lần thứ 15.

- 2019: (Giải thưởng) Nam diễn viên điện ảnh của năm - Esquire Man At His Best Awards lần thứ 16.

- 2020: (Để cử) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 35.