Tỉnh 7 năm liền dẫn đầu cả nước về 1 chỉ số được đề xuất giữ nguyên, không sáp nhập tỉnh khác

Cổng thông tin Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ để chuẩn bị thẩm định tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng.

Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định về tiêu chí sắp xếp đối với đơn vị cấp tỉnh và cấp xã theo hướng bám sát 6 tiêu chí đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất.

Đó là các tiêu chí về diện tích tự nhiên; quy mô dân số; tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, dân tộc; tiêu chí về địa kinh tế (trong đó đã bao gồm tiêu chí về vị trí địa lý, quy mô và trình độ phát triển kinh tế); tiêu chí về địa chính trị; tiêu chí về quốc phòng, an ninh.

Trong đó dự thảo nghị quyết nêu rõ tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số được xác định theo nghị quyết 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2022).

Dự thảo cũng lưu ý không thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi hoặc đơn vị hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trên cơ sở các tiêu chí định hướng này, tờ trình của Bộ Nội vụ nêu dự kiến cả nước có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh là giữ nguyên, gồm TP Hà Nội, TP Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong đó, Hà Nội và Huế là hai thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Quảng Ninh là tỉnh được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai.

Quảng Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc nước ta, có vị trí địa chính trị, kinh tế, đối ngoại và đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, tỉnh có phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Nam giáp thành phố Hải Phòng; Phía Đông giáp biển; Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang; Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương.

Quảng Ninh là tỉnh được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai.

Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 5 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 171 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 73 phường, 7 thị trấn và 91 xã. Quảng Ninh là tỉnh có 5 thành phố trực thuộc, cùng với Bình Dương là hai tỉnh có số thành phố nhiều nhất Việt Nam.

Năm 2024: GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh ước đạt 10.272 USD

Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của Quảng Ninh tăng 8,42%, đứng thứ 6 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20 cả nước.

Quy mô GRDP năm 2024 theo giá hiện hành của Quảng Ninh ước đạt 347,5 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 7 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.272 USD, tăng 7,7% cùng kỳ, năng suất lao động xã hội đạt 569,6 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 109.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; khách du lịch đạt 19 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 3.539 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,8 tỷ USD nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20,45%, cao hơn 4,05 điểm % so với cùng kỳ... Quảng Ninh cũng là tỉnh 7 năm liền dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (2017 - 2023)

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh sẽ trở thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 7 thành phố.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã đề ra, Quảng Ninh sẽ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng, trong đó, sẽ không hình thành các quận mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố, được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông…

Các thành phố trong vùng nội thị này bao gồm: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại 1 đến năm 2030.

Các đô thị khác thuộc các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ và Cô Tô.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có 12 đơn vị hành chính, dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 triệu người (dân số thường trú khoảng 1,63 triệu người), tỷ lệ đô thị hóa trên 75%.