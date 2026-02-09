Tin xe tuần qua: Ford Ranger áp đảo bán tải, CR-V hybrid lắp ráp, Tucson lột xác

Video thị trường ô tô tuần qua.

Tuần qua, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng và chiến lược sản phẩm của các hãng xe. Nổi bật nhất là Ford Ranger khi tiếp tục thống trị phân khúc bán tải, chiếm hơn 70% thị phần.

Thực tế cho thấy người dùng Việt ưu tiên các phiên bản một cầu nhờ giá bán hợp lý, chi phí vận hành thấp và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ford Ranger tiếp tục thống trị phân khúc bán tải.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Honda CR-V e:HEV thu hút sự quan tâm khi chuyển sang lắp ráp trong nước và loại bỏ cần số truyền thống. Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình điện hóa, đồng thời hứa hẹn mang lại mức giá dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.

Trong khi đó, Omoda C5 Super Hybrid dự kiến về Việt Nam từ tháng 4 với nhiều điểm nhấn về công nghệ hybrid, pin dung lượng lớn và trang bị tiện nghi, mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm SUV tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Tucson thế hệ mới gây chú ý với thiết kế vuông vức, nam tính hơn và định hướng tập trung vào hybrid, plug-in hybrid. Cuối cùng, sự xuất hiện của Rolls-Royce Cullinan Series II tại TP.HCM tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng lớn của phân khúc xe siêu sang tại Việt Nam.